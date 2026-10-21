Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. október 2026 13:50 Nýr Skagfjörðsskáli í Langadal í Þórsmörk Vísir/Vilhelm Eftir að Skagfjörðsskáli í Langadal í Þórsmörk var jafnaður við jörðu í september er hafin vinna við að flytja nýjan skála í hlutum. Búið er að flytja fyrsta og stærsta hlutann upp í Þórsmörk en um er að ræða heljarinnar verk. Stærsti hlutinn er um 22 tonn að þyngd en ekki var hægt að flytja alla hluta skálans í einu. Hinir hlutarnir bíða neðar á veginum þar sem ekki er hægt að flytja þá alla í einu alla leið. Stefnt er að því að klára að setja skálann upp í dag og á morgun ef allt gengur vel. Gamli Skagfjörðsskálinn var byggður árið 1954 og var svo bætt við hann á áttunda áratugnum. Býsna margt var orðið gamalt og lúið í skálanum og taldi Ferðafélag Íslands, sem á skálann, tíma til kominn að ráðast í endurnýjun. Sjá nánar: „Við höldum í fjallarómantíkina“ Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, náði þessum myndum af flutningunum. Skálinn var fluttur í nokkrum hlutum.Vísir/Vilhelm Þyngsti hlutinn er um 22 tonn.Vísir/Vilhelm Það er ekki það auðveldasta að flytja heilan skála inn í Þórsmörk.Vísir/Vilhelm Til stendur að vígja nýja skálann 17. júní 2027.Vísir/Vilhelm Alls konar vinnuvélar þarf til að setja skálann saman.Vísir/Vilhelm Þórsmörk Ferðalög Rangárþing eystra Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Innlent „Mjög óheillavænleg þróun“ Innlent Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Fleiri fréttir Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Stærsti dagurinn í dekkjaskiptum „Mjög óheillavænleg þróun“ Efast um að vilja Alþingis sé fylgt í jafnlaunamálum Birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn ungum konum að breytast Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Atvinnuleysi dróst saman Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sjá meira