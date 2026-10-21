Innlent

Mynda­syrpa: Nýr skáli fluttur í Þórs­mörk

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Nýr Skagfjörðsskáli í Langadal í Þórsmörk
Nýr Skagfjörðsskáli í Langadal í Þórsmörk Vísir/Vilhelm

Eftir að Skagfjörðsskáli í Langadal í Þórsmörk var jafnaður við jörðu í september er hafin vinna við að flytja nýjan skála í hlutum.

Búið er að flytja fyrsta og stærsta hlutann upp í Þórsmörk en um er að ræða heljarinnar verk. Stærsti hlutinn er um 22 tonn að þyngd en ekki var hægt að flytja alla hluta skálans í einu. 

Hinir hlutarnir bíða neðar á veginum þar sem ekki er hægt að flytja þá alla í einu alla leið. Stefnt er að því að klára að setja skálann upp í dag og á morgun ef allt gengur vel.

Gamli Skagfjörðsskálinn var byggður árið 1954 og var svo bætt við hann á áttunda áratugnum. Býsna margt var orðið gamalt og lúið í skálanum og taldi Ferðafélag Íslands, sem á skálann, tíma til kominn að ráðast í endurnýjun.

Sjá nánar: „Við höldum í fjallarómantíkina“

Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, náði þessum myndum af flutningunum.

Skálinn var fluttur í nokkrum hlutum.Vísir/Vilhelm
Þyngsti hlutinn er um 22 tonn.Vísir/Vilhelm
Það er ekki það auðveldasta að flytja heilan skála inn í Þórsmörk.Vísir/Vilhelm
Til stendur að vígja nýja skálann 17. júní 2027.Vísir/Vilhelm
Alls konar vinnuvélar þarf til að setja skálann saman.Vísir/Vilhelm
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