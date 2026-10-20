Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 20. október 2026 20:02 Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítala, tekur undir með Erik Brynjari Schweitz Erikssyni, um að vísbendingar séu um aukna notkun geðrofslyfsins quetiapín við svefnvanda og að þörf sé á frekari rannsóknum. Vísir Yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítala kallar eftir frekari rannsóknum á notkun geðrofslyfsins quetiapíns við svefnleysi. Notendum lyfsins hefur fjölgað verulega á síðustu tíu árum, einkum meðal eldra fólks. Hún segir þær fáu rannsóknir sem liggja fyrir benda til þess að lyfið geti haft jafnmiklar aukaverkanir og hefðbundin svefnlyf. Þótt dregið hafi úr notkun hefðbundinna svefnlyfja á borð við stilnoct og imovane á síðustu árum eru vísbendingar um að hluti lyfjanotkunar vegna svefnvanda sé að færast yfir í aðra lyfjaflokka. Þar á meðal er geðrofslyfið quetiapín. Samkvæmt upplýsingum frá Embætti landlæknis fengu um 11.400 einstaklingar lyfið í fyrra, næstum tvöfalt fleiri en tíu árum áður. Þegar tekið er tillit til fólksfjölgunar hefur hlutfall notenda aukist um rúmlega helming. Mest hefur aukningin verið meðal 65 til 79 ára, eða um sjötíu prósent. Quetiapín er meðal annars notað við geðklofa og geðhvarfasýki. Lyfið hefur einnig slævandi áhrif og er því stundum ávísað í mun minni skömmtum við svefnleysi, þótt sú notkun sé ekki meðal samþykktra ábendinga. Kallar eftir frekari rannsóknum Erik Brynjar Schweitz Eriksson, geðlæknir í heimahjúkrun hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir á Vísi vísbendingar um að quetiapín sé talsvert mikið notað við svefnvanda, meðal annars vegna þess að læknar séu í auknum mæli að hverfa frá hefðbundnum ávanabindandi svefn- og róandi lyfjum. Hann segir hins vegar rannsóknir á notkun quetiapíns við svefnleysi af skornum skammti, einkum meðal eldra fólks. Læknar þyrftu því að nokkru leyti að reiða sig á eigin reynslu. Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítala, tekur undir með honum um að vísbendingar séu um aukna notkun lyfsins við svefnvanda og að þörf sé á frekari rannsóknum. „Það eru ýmsar vísbendingar sem styðja þessa skoðun. Þannig að ég er sammála Erik um að þetta sé eitthvað sem þarf að kanna betur,“ segir Anna. Getur verið jafn óheppilegt og hefðbundin svefnlyf Anna segir erfitt að fullyrða hvort quetiapín sé heppilegri kostur við svefnleysi en hefðbundin svefnlyf. Rannsóknir séu fáar og niðurstöðurnar gefi tilefni til varúðar. „Þær örfáu rannsóknir sem eru til, sérstaklega varðandi eldra fólk, benda til að þetta lyf sé með sambærilegar aukaverkanir eins og önnur svefn- og geðrofslyf. Þær benda til þess að lyfið sé alveg jafn óheppilegt eins og hin hefðbundnu lyf,“ segir Anna. Hún telur jafnframt að Íslendingar reiði sig um of á lyf við svefnvanda og að leita þurfi annarra lausna. „Við Íslendingar erum óhugnanlega mikið að leysa vandamálin með töflum. Þannig að ég myndi nú heldur vilja sjá aðrar lausnir,“ segir Anna. Ekki vitað hversu margir fá lyfið við svefnleysi Þrátt fyrir mikla fjölgun þeirra sem fá quetiapín liggur ekki fyrir hversu stór hluti notkunarinnar er vegna svefnvanda. Fyrirliggjandi tölur um lyfjaafgreiðslur greina ekki á milli þeirra sem fá lyfið við svefnleysi og þeirra sem fá það vegna geðsjúkdóma eða annarra einkenna. Aðspurð um hvort bæta þurfi skráningu á því hvers vegna lyfjum er ávísað svarar Anna: „Jú, ég held það.“ Landspítalinn Lyf Heilbrigðismál Embætti landlæknis Mest lesið Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Innlent Fleiri fréttir Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sakar Ölmu um að hafna Litla spítalanum fyrir fram Skandall að menn afpláni ekki í fangelsi vegna plássleysis Stefna á að hefja leit í nóvember Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Bein útsending: Fyrsta skóflustunga að Stóra-Hrauni Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Brikk lokað í óákveðinn tíma Skakkur á rafskútu 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Vill prófa sjálfkeyrandi bíla í Eyjum Sveitarfélagi ekki skylt að smala ágangsfé úr skógræktarlandi Eldur kom upp í verslun í Hafnarfirði Fyrrum Sósíalistar stýra Ungum vinstri grænum „Leiðinlegt þegar svona kemur upp og Ísland.is verður fyrir höggi“ Hafi íhugað að gefast upp síðustu vikur Sjá meira