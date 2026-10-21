Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Birgir Olgeirsson skrifar 21. október 2026 13:53 Jón Gnarr í sæti sínu á meðan þingforseti tilkynnir breytinguna. Hann steig í framhaldi í pontu Alþingis og áréttaði afsögn úr þingflokknum. Vísir/Anton Brink Nýr fyrsti varaformaður hefur verið kosinn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis í stað Jóns Gnarr. Eiríkur Björn Björgvinsson, þingmaður Viðreisnar, tekur við embættinu en Jón situr áfram í nefndinni sem almennur nefndarmaður. Forseti Alþingis tilkynnti við upphaf þingfundar í dag að Eiríkur Björn hefði verið kosinn á fundi nefndarinnar í morgun. Breytingin kemur í kjölfar úrsagnar Jóns úr þingflokki Viðreisnar 15. október. Sama dag skrifuðu Jón og Pawel Bartoszek, þingflokksformaður Viðreisnar, undir samstarfssamning um áframhaldandi samstarf á Alþingi. Samdi um að sitja sem almennur nefndarmaður Í samningnum er sérstaklega tekið fram að Jón haldi sæti sínu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem almennur nefndarmaður. „Þingflokkur Viðreisnar og Jón Gnarr sammælast um að Jón sitji áfram í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis sem almennur nefndarmaður.“ Þá kveður samningurinn á um að Jón eigi áfram sæti í Þingvallanefnd og gegni formennsku í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Skipti á fyrsta varaformanni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar samræmast því ákvæðinu um áframhaldandi setu hans í nefndinni. Sandra tekur við tveimur varasætum Í gær tilkynnti forseti Alþingis einnig að Sandra Sigurðardóttir tæki við af Jóni sem varamaður í utanríkismálanefnd og Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um Norðurskautsmál. Hvorugt þessara varasæta er nefnt í samstarfssamningi Jóns og Viðreisnar. Samningurinn felur því ekki í sér að Jón haldi öllum þeim nefndarstörfum sem hann gegndi áður en hann yfirgaf þingflokkinn. Sandra tekur jafnframt sæti aðalmanns í fjárlaganefnd í stað Ingvars Þóroddssonar, sem verður þar varamaður. Ingvar tekur á móti sæti Söndru sem aðalmaður í velferðarnefnd. Viðreisn Alþingi Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Innlent „Mjög óheillavænleg þróun“ Innlent Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Fleiri fréttir Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Stærsti dagurinn í dekkjaskiptum „Mjög óheillavænleg þróun“ Efast um að vilja Alþingis sé fylgt í jafnlaunamálum Birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn ungum konum að breytast Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Atvinnuleysi dróst saman Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sjá meira