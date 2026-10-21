Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Bjarki Sigurðsson skrifar 21. október 2026 10:02 Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir er ein af stofnendum NorðurHjálpar. Samtökin Norðurhjálp hafa aldrei náð að gefa jafn háar upphæðir til þeirra sem þurfa á aðstoð að halda og í ár. Ein af stofnendum samtakanna segir það sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman. Norðurhjálp hefur það sem af er þessu ári afhent einstaklingum og fjölskyldum í fjárhagsvanda bónuskort til matarinnkaupa að verðmæti yfir tuttugu milljóna króna. Að auki hefur fjöldi fólks fengið matvæli, húsgögn og fatnað frá samtökunum. „Fólk hefur einfaldlega minna á milli handanna og það er sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman,“ segir Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir, ein stofnenda Norðurhjálpar. Samtökin reka nytjamarkað að Óseyri 18 á Akureyri og rennur allur ágóði af sölu þar til hjálparstarfsins. „Í júní afhentum við bónuskort fyrir um fjórar milljónir króna, sem er hæsta mánaðarlega upphæð frá stofnun Norðurhjálpar og nú í september fyrir sambærilega upphæð,“ segir Sæunn en samtökin voru stofnuð 2023. Allir sem taka þátt í starfi samtakanna eru í sjálfboðavinnu. Þó sé ýmis kostnaður sem fylgi slíkri starfsemi. Leigja þarf rými fyrir markaðinn og greiða hita, rafmagn og fyrir rekstur bifreiða. Sjö milljónir króna hafa farið í reksturinn það sem af er ári. „Við myndum auðvitað helst vilja nota hverja einustu krónu í að kaupa fleiri bónuskort og hjálpa fólki. En þetta er kostnaður sem fylgir því að halda starfseminni gangandi,“ segir Sæunn. Akureyri Hjálparstarf Fjármál heimilisins Verðlag Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Innlent Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Erlent Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Innlent Fleiri fréttir Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sakar Ölmu um að hafna Litla spítalanum fyrir fram Skandall að menn afpláni ekki í fangelsi vegna plássleysis Stefna á að hefja leit í nóvember Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Bein útsending: Fyrsta skóflustunga að Stóra-Hrauni Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Sjá meira