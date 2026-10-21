Til skoðunar er að hefja ferjusiglingar milli Aberdeen í Skotlandi og Seyðisfjarðar. Sveitarstjóri Múlaþings segir þó langt í að hugmyndin verði að veruleika gangi allt eftir.
Skoskir fjölmiðlar greina frá þessu og segja viðræður vera hafnar milli Múlaþings og hafnaryfirvalda í Aberdeen. Þá sé ónefnt fyrirtæki búið að sýna siglingunum áhuga.
Aberdeen Live ræðir við Dagmar Ýr Stefánsdóttur, sveitarstjóra Múlaþings, og segir hún viðræðurnar vera á byrjunarstigi. Hvort hugmyndin verði að veruleika stjórnist að miklu leyti af því hvort eftirspurn sé eftir fraktflutningum milli hafna.
„Ég er bjartsýn. Við skynjum að fólk hafi áhuga og það er gott að málið sé á hreyfingu. Þetta mun þó klárlega taka nokkur ár,“ hefur miðillinn eftir Dagmar.