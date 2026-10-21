Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Birgir Olgeirsson skrifar 21. október 2026 11:05 Guðrún Hafsteinsdóttir vill láta rannsaka vinnubrögð embættis sérstaks saksóknara, sem Ólafur Þór Hauksson stýrði. Rannsóknin næði meðal annars til hlerana, handtaka og meðferðar rannsóknargagna. Vísir Þingmenn vilja að sérstök rannsóknarnefnd kanni hvort réttindi sakborninga hafi verið virt við rannsókn mála eftir bankahrunið. Meðal annars verði farið yfir hleranir, handtökur og varðveislu rannsóknargagna hjá sérstökum saksóknara. Þetta kemur fram í þingsályktunartillögu Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, og þrettán annarra þingmanna. Lagt er til að þriggja manna rannsóknarnefnd skili Alþingi niðurstöðum og tillögum að úrbótum innan árs frá skipun. Tillagan er á dagskrá þingfundar í dag. Hún hefur áður verið lögð fram á tveimur þingum án þess að ná fram að ganga. Telja þrýsting hafa skapað hættu á óhlutlægni Flutningsmenn segja mikinn þrýsting hafa verið á yfirvöld eftir hrunið að sækja tiltekna einstaklinga til saka. Við slíkar aðstæður sé hætta á að ákæruvaldið gæti ekki nægilega að hlutlægni. Í greinargerðinni segir að orðræðan hafi oft verið sú að „markmið embættisins væri öðru fremur að sefa reiði almennings“. Nefndin færi einnig yfir ákvarðanir um ákærur og niðurfellingu mála. Rannsóknin næði til annarra stofnana og einkaaðila sem komu að rannsóknum sérstaks saksóknara, meðal annars ríkissaksóknara, Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlitsins. Boðaði rannsókn eftir umfjöllun um gagnaleka Guðrún boðaði fyrst tillögu um slíka rannsókn í maí 2025, í kjölfar umfjöllunar um að trúnaðargögn úr rannsóknum sérstaks saksóknara hefðu komist í hendur einkaaðila. Hún sagði þá að skoða þyrfti störf ákæruvaldsins í heild og hvort réttindi borgaranna hefðu verið virt. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sagði í sömu umræðu að hún hefði þegar óskað eftir upplýsingum um vörslu, öryggi og eyðingu gagna. Hún vísaði jafnframt til þess að lögregla, Persónuvernd og nefnd um eftirlit með lögreglu hefðu málið til skoðunar. Alþingi Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Innlent Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Erlent Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Innlent Fleiri fréttir Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sakar Ölmu um að hafna Litla spítalanum fyrir fram Skandall að menn afpláni ekki í fangelsi vegna plássleysis Stefna á að hefja leit í nóvember Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Bein útsending: Fyrsta skóflustunga að Stóra-Hrauni Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Sjá meira