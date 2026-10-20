Björgunarskipið Sigurvin var kallað út í morgun vegna 475 tonna fiskiskips að nafni Hildur sem hafði fengið veiðarfæri í skrúfuna og varð í kjölfarið aflvana. Skipið var statt um miðja vegu milli Siglufjarðar og Grímseyjar.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þar segir að átta manns séu í áhöfn Hildar og að ágætisveður hafi verið á staðnum og áhöfnin ekki í neinni hættu.
„Sigurvin var kominn að Hildi um ellefu leytið í morgun og komu áhafnir skipanna taug á milli þeirra. Stefnan var svo sett á Dalvík. Ferðin gekk rólega en örugglega og komu skipin til hafnar á Dalvík rétt upp úr fjögur nú í eftirmiðdaginn,“ segir í tilkynningunni.
Áhöfn Sigurvins hafi þá fært björgunarskipið á síðu Hildar til að hafa betri stjórn á henni við að leggja henni að bryggju. Sigurvin hafi þegar tilkynningin var skrifuð verið að leggja aftur í hann til Siglufjarðar þar sem skipið verður gert klárt til útkalls á ný.