Innlent

Stærsti dagurinn í dekkja­skiptum

Smári Jökull Jónsson skrifar
Nóg hefur verið að gera á dekkjaverkstæðum í morgun enda vetrarfærð víða um land.
Nóg hefur verið að gera á dekkjaverkstæðum í morgun enda vetrarfærð víða um land. Vísir/Vilhelm

Víða var hálka á vegum á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og víða á Vesturlandi í morgun eftir kólnandi veður í nótt. Vegagerðin hvetur ökumenn til varkárni. Að sögn yfirlögregluþjóns var þó lítið um umferðaróhöpp í morgun en nóg var hins vegar að gera á dekkjaverkstæðum.

Hálka tók á móti íbúum höfuðborgarsvæðisins eftir næturfrost á suðvesturhorninu í nótt. Þurftu margir að grípa til sköfunnar áður en haldið var af stað út í umferðina sem gekk hægt í morgun að sögn Árna Friðleifssonar yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Morguninn hafi þó verið rólegur og þegar fréttastofa náði tali af Árna á ellefta tímanum hafði engin tilkynning borist um umferðaróhöpp.

Meira að gera en á sama tíma í fyrra

Hins vegar var nóg að gera á dekkjaverkstæðum og morguninn sá stærsti í dekkjaskiptum á þessu hausti að sögn Reynis Stefánssonar framkvæmdastjóra Dekkjahallarinnar.

„Það hefur verið mikið að gera og í raun og veru bara mikið álag. Við gerum allt sem við getum til að taka hratt og vel á móti viðskiptavinunum en þegar veturinn bankar upp þá vilja náttúrulega allir koma á sama tíma,“ sagði Reynir í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Ökumenn séu bæði að setja ónegld og negld vetrardekk undir bílana, þau negldu henti betur við erfiðar aðstæður utanbæjar á ísilögðum vegum. 

Þá virðist sem fólk sé betur meðvitað um vetrarkomuna nú en áður.

„Ég held það sé ekki spurning, á sama tíma í fyrra þá er búið að vera miklu meira að gera heldur en til að mynda á sama tíma fyrir ári síðan. Þannig að það er bara mjög gott að fólk sé að kveikja aðeins á hlutunum og bregðast hraðar við,“ bætir Reynir við.

Varað við hálku víða um land

Á vef Vegagerðarinnar, umferðin.is, er varað við hálku eða hálkublettum á Reykjanesbraut og Mosfellsheiði en Hellisheiði er greiðfær. 

Hálkublettir eru norðan af Borgarnesi og á Holtavörðuheiði og hálka á hringveginum um Mývatns- og Möðrudalsöræfi sem og á flestum vegum á Vestfjörðum en síður á Austurlandi. 

Þá eru hálkublettir á hringveginum um Síðu, Eldhraun og Mýrdalssand og víða á Suðurlandi.

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