Loka öllum síðunum vegna öryggisgalla Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. október 2026 14:20 Háskóli íslands Lokað hefur verið fyrir allar vefsíður Háskóla Íslands vegna öryggisgalla í PHP hugbúnaðarkerfi þeirra. Gallinn hefur áhrif á síður víðs vegar um heiminn. Allar vefsíður Háskóla Íslands, þar á meðal Uglan, sem er innra kerfi nemenda og kennara, liggja niðri vegna lokunarinnar. Öryggisstofnanir víða í Evrópu hafa mælt með lokun kerfa sem byggja á PHP, þar á meðal CERT-IS á Íslandi. Á vefsíðu CERT-IS segir að um sé að ræða tvo alvarlega veikleika í PHP sem geta leyft fjarkeyrslu kóða á vefþjónum án auðkenningar. Uppfærsla kom frá PHP-teyminu rétt fyrir klukkan tvö og eru allir sem byggja vefi sína á PHP hvattir til að uppfæra um leið og lagfæringin er birt. Í frétt BBC segir að einnig hafi verið lokað tímabundið fyrir vefsíður finnskra og hollenskra stjórnvalda vegna gallans. Tækni Netglæpir Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Innlent „Mjög óheillavænleg þróun“ Innlent Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Fleiri fréttir Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Stærsti dagurinn í dekkjaskiptum „Mjög óheillavænleg þróun“ Efast um að vilja Alþingis sé fylgt í jafnlaunamálum Birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn ungum konum að breytast Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Atvinnuleysi dróst saman Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sjá meira