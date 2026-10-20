Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Agnar Már Másson skrifar 20. október 2026 21:12 Musk er sagður hafa rætt við Trump um ákvörðunina. Getty/Andrew Harnik Auðkýfingurinn Elon Musk gaf fyrirmæli um að takmörk yrðu sett á notkun Úkraínuhers á Starlink-kerfinu í síðustu viku. Bandaríska dagblaðið Wall Street Journal hefur þetta eftir fjölda heimildarmanna. Miðillinn segir að Musk hafi í kjölfarið rætt ákvörðunina við Donald Trump Bandaríkjaforseta í gegnum síma en haft er eftir einum heimildarmanni að þeir hafi einnig rætt málið áður en takmarkanirnar tóku gildi. Úkraínumenn urður varir við takmarkanirnar aðfaranótt 14. október en þær snerust sérstaklega að Starshield-kerfinu sem er sérstakur hluti Starlink sem stjórnað er af varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Úkraínuher sagði að takmarkanirnar hefðu falist í því að þegar móttökustöðvarnar næðu tilteknum hraða slökktu þær á sér. Vegna þessa hafi úkraínskir hermenn misst samband við dróna sem þeir hafi verið að fljúga þegar drónarnir voru komnir á sextíu kílómetra hraða. Þetta gerðist í framhaldi af því að bandarískir embættismenn voru sagðir hafa hótað því að hætta stuðningi við Úkraínu ef Úkraínumenn hættu ekki árásum á olíuvinnsluinnviði í Rússlandi. Bæði Musk og Trump hafa lýst óánægju í garð Úkraínumanna vegna árása á rússneska olíuinnviði og nýlega gerði Trump samkomulag við Vladimír Pútín Rússlandsforseta um afhendingu á 300 þúsund tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað og dró úr viðskiptaþvingunum gagnvart Rússum. Í kjölfar kvartana Volodimírs Selenskí Úkraínuforseta á opinberum vettvangi varð uppi mikil óvissa í Hvíta húsinu um hver hefði tekið ákvörðunina um að takmarkanirnar, auk þess sem ráðist var í óformlega rannsókn á málinu innan að sögn WSJ. WSJ greinir þá frá því að fulltrúi SpaceX hafi á hringt í starfsmenn Hvíta hússins í von um að komast að sameiginlegum skilningi í málinu og koma sér saman um skilaboð þess efnis að fyrirtækið og ríkisstjórn Trumps hafi ráðist í þessa aðgerð samkvæmt fyrirmælum Musks. Musk hafði áður, í færslu á X, þvertekið fyrir að hafa sett takmarkanir á notkun úkraínskra hermanna á Starlink-móttökustöðunum. Slíkar ákvarðanir væru alfarið í höndum Bandaríkjahers og forsetaembættisins. Haft er eftir nokkrum bandarískum ráðamönnum í umfjöllun WSJ að Musk hafi ákveðið þetta að eigin frumkvæði og að Trump hefði ekki fyrirskipað neinar aðgerðir gagnvart Úkraínumönnum. Jafnframt hefur WSJ eftir heimildarmanni að Musk hefði rætt við fjölda háttsettra embættismanna, þar á meðal Trump, í aðdraganda þess að takmarkanirnar voru settar. Donald Trump hefur kallað eftir því að Úkraínumenn fái nýjan forseta og hefur Musk, eigandi SpaceX sem rekur Starlink, tekið undir það. Elon Musk Donald Trump Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Bandaríkin SpaceX Mest lesið Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Innlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Fleiri fréttir Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sakar Ölmu um að hafna Litla spítalanum fyrir fram Skandall að menn afpláni ekki í fangelsi vegna plássleysis Stefna á að hefja leit í nóvember Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Bein útsending: Fyrsta skóflustunga að Stóra-Hrauni Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Brikk lokað í óákveðinn tíma Skakkur á rafskútu 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Vill prófa sjálfkeyrandi bíla í Eyjum Sveitarfélagi ekki skylt að smala ágangsfé úr skógræktarlandi Eldur kom upp í verslun í Hafnarfirði Fyrrum Sósíalistar stýra Ungum vinstri grænum Sjá meira