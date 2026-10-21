Atvinnuleysi dróst saman Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. október 2026 10:50 Fjöldi atvinnulausra samkvæmt leiðréttum tölum frá Hagstofunni er 15.300. Atvinnuleysi mældist 5,7 prósent í september en alls voru rúmlega fimmtán þúsund án atvinnu samkvæmt árstíðarleiðréttum niðurstöðum rannsóknar Hagstofunnar. Þeim sem voru án atvinnu fækkaði milli mánaða en í ágúst mældist atvinnuleysi 6,8 prósent. Árstíðarleiðrétt atvinnuleysi dróst saman um 1,1 prósentustig á milli mánaða auk þess sem hlutfall starfandi hækkaði um 1,2 prósentustig. Hlutfall starfandi í september á aldrinum sextán til 74 ára var 75 prósent og atvinnuþátttaka mældist 79,6 prósent. Þegar litið er til niðurstaðna sem ekki eru leiðréttar eftir árstíðum mældist atvinnuleysi 5,1 prósent og reyndust tæplega tólf þúsund vera án atvinnu. Miðað við sama mánuð árið 2025 jókst atvinnuleysi um 1,9 prósentustig, hlutfall starfandi lækkaði um þrjú prósentustig og atvinnuþátttaka minnkaði um 1,4 prósentustig. Vinnumálastofnun bárust sex tilkynningar um hópuppsagnir í september þar sem 181 starfsmanni var sagt upp störfum. Vinnumarkaður Tengdar fréttir 181 starfsmanni sagt upp í sex hópuppsögnum Alls bárust Vinnumálastofnun sex tilkynningar um hópuppsagnir í nýliðnum september, þar sem 181 starfsmanni var sagt upp störfum. 2. október 2026 13:04 Atvinnuleysi jókst á ný í ágúst Atvinnuleysi jókst í ágúst og mældist 6,8 prósent eftir árstíðarleiðréttingu. Hlutfall starfandi var 73,7 prósent. 23. september 2026 09:59 Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Innlent Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Erlent Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Innlent Fleiri fréttir Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sakar Ölmu um að hafna Litla spítalanum fyrir fram Skandall að menn afpláni ekki í fangelsi vegna plássleysis Stefna á að hefja leit í nóvember Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Bein útsending: Fyrsta skóflustunga að Stóra-Hrauni Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Sjá meira