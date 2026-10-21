Innlent

At­vinnu­leysi dróst saman

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fjöldi atvinnulausra samkvæmt leiðréttum tölum frá Hagstofunni er 15.300.
Fjöldi atvinnulausra samkvæmt leiðréttum tölum frá Hagstofunni er 15.300.

Atvinnuleysi mældist 5,7 prósent í september en alls voru rúmlega fimmtán þúsund án atvinnu samkvæmt árstíðarleiðréttum niðurstöðum rannsóknar Hagstofunnar. 

Þeim sem voru án atvinnu fækkaði milli mánaða en í ágúst mældist atvinnuleysi 6,8 prósent. Árstíðarleiðrétt atvinnuleysi dróst saman um 1,1 prósentustig á milli mánaða auk þess sem hlutfall starfandi hækkaði um 1,2 prósentustig.

Hlutfall starfandi í september á aldrinum sextán til 74 ára var 75 prósent og atvinnuþátttaka mældist 79,6 prósent. 

Þegar litið er til niðurstaðna sem ekki eru leiðréttar eftir árstíðum mældist atvinnuleysi 5,1 prósent og reyndust tæplega tólf þúsund vera án atvinnu. Miðað við sama mánuð árið 2025 jókst atvinnuleysi um 1,9 prósentustig, hlutfall starfandi lækkaði um þrjú prósentustig og atvinnuþátttaka minnkaði um 1,4 prósentustig.

Vinnumálastofnun bárust sex tilkynningar um hópuppsagnir í september þar sem 181 starfsmanni var sagt upp störfum.

Vinnumarkaður

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