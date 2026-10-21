Innlent

Hafi nauðgað með­vitundar­lausri sambýliskonunni

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Suðurlands dæmir í málinu.
Héraðsdómur Suðurlands dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að hafa nauðgað þáverandi sambýliskonu sinni á heimili þeirra í janúar árið 2022, með því að hafa samræði við hana á meðan hún var meðvitundarlaus. Þá er hann sagður hafa útbúið myndskeið af nauðguninni.

Þetta segir í ákæru á hendur manninum, sem gefin var út í júlí. Fyrirtaka verður í máli Héraðssaksóknara á hendur honum fyrir Héraðsdómi Suðurlands á morgun.

Í ákærunni er honum gefin að sök nauðgun, kynferðisbrot og stórfellt brot í nánu sambandi, með því að hafa í janúar 2022, á þáverandi heimili sínu og þáverandi sambýliskonu sinnar, haft samræði við konuna án hennar samþykkis þar sem hún lá meðvitundarlaus og þannig notfært sér að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga og með því að hafa á sama tíma, án samþykkis og vitneskju konunnar tekið upp og þannig útbúið myndskeið af samræðinu.

Með þessari háttsemi sinni hafi maðurinn ógnað lífi, heilsu og velferð konunnar.

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