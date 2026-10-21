Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Árni Sæberg skrifar 21. október 2026 11:02 Héraðsdómur Suðurlands dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að hafa nauðgað þáverandi sambýliskonu sinni á heimili þeirra í janúar árið 2022, með því að hafa samræði við hana á meðan hún var meðvitundarlaus. Þá er hann sagður hafa útbúið myndskeið af nauðguninni. Þetta segir í ákæru á hendur manninum, sem gefin var út í júlí. Fyrirtaka verður í máli Héraðssaksóknara á hendur honum fyrir Héraðsdómi Suðurlands á morgun. Í ákærunni er honum gefin að sök nauðgun, kynferðisbrot og stórfellt brot í nánu sambandi, með því að hafa í janúar 2022, á þáverandi heimili sínu og þáverandi sambýliskonu sinnar, haft samræði við konuna án hennar samþykkis þar sem hún lá meðvitundarlaus og þannig notfært sér að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga og með því að hafa á sama tíma, án samþykkis og vitneskju konunnar tekið upp og þannig útbúið myndskeið af samræðinu. Með þessari háttsemi sinni hafi maðurinn ógnað lífi, heilsu og velferð konunnar. Dómsmál Kynferðisofbeldi Kynbundið ofbeldi Heimilisofbeldi Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Innlent Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Erlent Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Innlent Fleiri fréttir Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Ekki tilraun til manndráps að taka sambýliskonuna kverkataki Dæmdir morðingjar gætu fengið að annast fatlað fólk „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Sakar Ölmu um að hafna Litla spítalanum fyrir fram Skandall að menn afpláni ekki í fangelsi vegna plássleysis Stefna á að hefja leit í nóvember Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Bein útsending: Fyrsta skóflustunga að Stóra-Hrauni Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Sjá meira