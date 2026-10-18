Siggi Raggi einu stigi frá titlinum

Lærisveinar Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar í NSÍ Runavík þurfa aðeins eitt stig úr síðustu tveimur umferðunum í Betri deildinni til þess að tryggja sér færeyska meistaratitilinn í fótbolta.
NSÍ vann 07 Vestur í dag, 1-0, en Siggi Raggi og hans menn þurftu þó að bíða lengi eftir sigurmarkinu sem Aron Knudsen skoraði á 83. mínútu.
Liðið er nú með 54 stig á toppnum, sex stigum á undan KÍ Klaksvík sem er eina liðið sem mögulega gæti náð titlinum af NSÍ.
Næsti leikur NSÍ er á heimavelli gegn HB Þórshöfn, liðinu í 3. sæti, næsta sunnudag og í lokaumferðinni sækir liðið svo botnlið B68 Toftir heim.