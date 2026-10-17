Ólafur hafði betur í Íslendingaslag

Álasund hafði betur gegn Kristiansund í mikilvægum Íslendingaslag í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Lokatölur urðu 4-1, Álasundi í vil.
Íslendinga var að finna í byrjunarliðum beggja liða. Júlíus Mar Júlíusson stóð í hjarta varnarinnar hjá Kristiansund og hjá Álasundi var Ólaf Guðmundsson að finna í vörninni.
Kristiansund komst yfir í leiknum með marki á 27. mínútu frá David Tufekcic en skömmu seinna jafnaði Álasund metin.
Þrjú mörk til viðbótar í seinni hálfleik gulltryggði síðan 4-1 endurkomusigur Álasunds.
Sigurinn mikilvægur í meira lagi því með honum færist Álasund fjær fallsvæði norsku úrvalsdeildarinnar og er nú í 13. sæti í þessari sextán liða deild með 24 stig.
Staða Kristiansund er hins vegar slæm. Liðið er í fallsæti með nítján stig og fimm stigum frá öruggu sæti. þegar að 23 umferðir hafa verið leiknar.