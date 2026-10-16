Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, hefur iðulega gagnrýnt arftaka sinn Gianni Infantino eftir að sá síðarnefndi tók við störfum af Blatter fyrir rúmum áratug. Hann greip tækifærið í dag eftir kléna afsökunarbeiðni Infantino í gær.
Fyrsti stjórnarfundur FIFA eftir stormasamt sumar var loks haldinn í dag. Þar voru meðal annars til umræðu fordæmalaus undanþága Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna, frá leikbanni á miðju heimsmeistaramóti í sumar, friðarverðlaun FIFA sem Infantino afhenti Donald Trump, og tilraun Infantino til að einkavæða hluta FIFA sem gerði allt vitlaust í fótboltaheiminum.
NEW | “We didn’t get answers to anything we had specifically requested…”
FA chair Debbie Hewitt says FIFA president Gianni Infantino failed to provide clarity over World Cup sell-off plot at Council meeting, but “apologised for what had happened…”
#fifa https://t.co/QNdol3UL01— Dan Roan (@danroan) October 15, 2026
NEW | “We didn’t get answers to anything we had specifically requested…”
FA chair Debbie Hewitt says FIFA president Gianni Infantino failed to provide clarity over World Cup sell-off plot at Council meeting, but “apologised for what had happened…”
#fifa https://t.co/QNdol3UL01
Debbie Hewitt, formaður enska knattspyrnusambandsins sagði eftir fundinn í gær að Infantino hafi beðist afsökunar að hluta en sú beiðni verið klén. Margar spurningar hafi verið lagðar fyrir Infantino eftir vasklegan framgang hans í sumar en hann svarað engum þeirra af viti, eftir því sem Hewitt sagði bið breska fjölmiðla.
Sepp Blatter sagði af sér með skömm sem forseti FIFA eftir að skandall skók sambandið árið 2015, sem leiddi til kæra á hendur fjölmörgum stjórnendum hjá sambandinu og lífstíðarbönnum frá íþróttinni.
Infantino var ætlað að rétta skipið af og leiða byltingu til bættra stjórnarhátta innan sambandsins. Töluverðar breytingar voru gerðar á blaði, sérstaklega fyrstu árin, en fljótt fór að bera á skrefum aftur á bak.
Stanslaus afskipti Infantino af nýjum eftirlitsnefndum sem áttu að vera óháðar röskuðu starfi þeirra og flestir fulltrúar innan þeirra nefnda sögðu af sér, þar á meðal nýjasti handhafi friðarverðlauna Nóbels, Navi Pillay, sem sagði af sér 2017 vegna afskipta forsetans.
Blatter hefur undanfarinn áratug gripið hvert tækifæri sem gefist hefur þegar spjót hafa staðið að Infantino til að gagnrýna eftirmanninn. Margur myndi segja það grjótkast úr glerhúsi en færsla hans á samfélagsmiðilinn X í dag hefur varkið sérstaka athygli.
Það ræðir Blatter afsökunarbeiðni Infantino í gær en sá síðarnefndi birti einnig opinbera sjónvarpsyfirlýsingu þar sem hann baðst velvirðingar á framferði sínu. Það gerði hann í stað þess að hitta fjölmiðla sem hann hefur alfarið neitað um viðtöl.
Gianni Infantino, the Greatest ! An astonishing performance in Zurich: Infantino, apparently a good Catholic, confesses his sins and then promises 25 million. Confession, indulgence and absolution — all in one appearance! The Pope would love it. But in football, as in the Church, credibility cannot be bought. #Fifa #GianniInfantino #indulgence #absolution #ThePope— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) October 16, 2026
Gianni Infantino, the Greatest ! An astonishing performance in Zurich: Infantino, apparently a good Catholic, confesses his sins and then promises 25 million. Confession, indulgence and absolution — all in one appearance! The Pope would love it. But in football, as in the Church, credibility cannot be bought. #Fifa #GianniInfantino #indulgence #absolution #ThePope
Í ljósi þess að Infantino ákvað í vikunni að afhenda knattspyrnusamböndum FIFA gríðarlega aukin fjárútlát úr veigamiklum varasjóðum FIFA líkir Blatter framkomu forsetans við syndaaflausn.
Í færslu Blatters segir:
„Gianni Infantino, sá allra besti! Ótrúleg frammistaða í Zürich: Infantino, að því er virðist góður kaþólikki, játar syndir sínar og lofar síðan 25 milljónum. Skriftir, aflát og syndaaflausn – allt í einni framkomu! Páfinn yrði himinlifandi. En í fótbolta, rétt eins og í kirkjunni, verður trúverðugleiki ekki keyptur. #Fifa #GianniInfantino #aflát #syndaaflausn #Páfinn“