Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 14. október 2026 09:51 Sigrún Þorsteinsdóttir hvetur fólk til að hreinsa lauf frá niðurföllum og úr rennum. Vatnið finni sér alltaf farveg. aðsend/vilhelm Tilkynningar um tjón vegna veðursins hafa borist tryggingafélaginu VÍS. Sérfræðingur hjá félaginu segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að reyna að koma í veg fyrir að vatn leki inn í hús. Sigrún Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS, segir að dagurinn fari rólega af stað en hún eigi von á því að tjónatilkynningar vegna veðursins berist félaginu um eða eftir helgi. Tryggingafélaginu barst tilkynning vegna foktjóns í morgun auk tilkynninga um að vatn utan frá hafi þrýst sér inn um sprungur og plötuskil og lekið inn í hús. Slíkt tjón er ekki bótaskylt og því um ansi leiðinleg tjón að ræða. Hreinsa lauf Sigrún segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að reyna að koma í veg fyrir slíkt tjón. „Við hvetjum fólk til að huga að því að það séu ekki laufblöð sem liggja yfir niðurföllum og við höfum líka aðeins verið að sjá þetta í tengslum við flöt þök á húsum en viljum náttúrulega auðvitað aldrei að einhver sé að leggja sig í hættu við að tékka á því en það er líka núna þegar laufið er svona mjög víða að það getur verið eitthvað sem liggur yfir niðurfalli og stoppar það að vatnið komi sína leið og þá finnur vatnið sér leið í gegnum hinar ýmsu sprungur sem geta leynst á húsinu.“ Sigrún hvetur fólk til að festa lausamuni. „Eins líka náttúrulega bara hvetur maður fólk til að, eftir því sem veðrið gengur yfir landið og fer að snjóa og annað þvíumlíkt, að þeir sem neyðast til að fara eitthvað á milli staða hugi vel að því hvernig færð og veður er og síðan alls ekki leggja af stað á einhverjum sumardekkjum.“ Veður Tryggingar Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Viðvaranir á viðvaranir ofan Veður Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Innlent Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Innlent Styður Repúblikana með tugum milljarða Erlent Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Innlent Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Innlent Fleiri fréttir Komi vel til greina að segja sig úr ASÍ Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Fór úr bílnum og hljóp undan lögreglu Enn versnar spáin með nýjum viðvörunum Bandero leitar skjóls í Reykjavík Air Atlanta vinnur áhættumat vegna árása Húta Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Baráttan um varaforsetana: Valdabrölt eða samsæriskenningar? Salmonella greindist í kryddi Kokku Frumvarp um Ríkisútvarp gagnrýnt harðlega í samráðsgátt Stjórnarandstaðan segir „forfallavírus“ ganga meðal ráðherra Vilja borga fyrir eftirlit með au pair Pawel tekur við af Sigmari sem þingflokksformaður Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Leita ökumanns sem ók á dreng á reiðhjóli „Þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum“ Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Sjá meira