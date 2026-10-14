Innlent

Af­taka­veður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ó­færðar

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Vegum var lokað á Suðurlandi, skólahaldi frestað í Eyjum og innanlandsflugi aflýst vegna veðurofsans í morgun. Búast má við vegalokunum á Vestfjörðum í kvöld vegna stórhríðar og veðurfræðingur segir að íbúar á Norðvesturlandi muni vakna við hvíta jörð. Farið verður yfir helstu tíðindi af óveðri sem gengur yfir landið í hádegisfréttum á Bylgjunni.

Viðvörun er í gildi vegna mikillar ölduhæðar en líkur eru á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður-, austur- og norðurströndina. Veðurfræðingur á Veðurstofunni, segir ekki sé hægt að útiloka að sjór gangi á land. Rætt verður einnig við upplýsingafulltrúa Landsbjargar í beinni útsendingu um verkefni morgunsins hjá björgunarsveitum.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 14. október 2026

Við greinum einnig frá tilkynningum um tjón vegna veðursins hafa borist tryggingafélaginu VÍS. Sérfræðingur hjá félaginu segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að koma í veg fyrir að vatn leki inn í hús.

Þá sótti Tómas Arnar fréttamaður upphaf þings ASÍ í morgun. Spenna er á þinginu vegna ágreinings um fjölda varaforseta sambandsins. Formaður Eflingar segir það vera til skoðunar að stéttarfélagið dragi sig úr ASÍ vegna þessa. Fréttastofa ræðir við frambjóðendur til forseta og varaforseta ASÍ.

Þetta og fleira í hádegisfréttum á Bylgjunni á slaginu tólf. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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