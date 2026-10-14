Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Telma Tómasson skrifar 14. október 2026 11:47 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Vegum var lokað á Suðurlandi, skólahaldi frestað í Eyjum og innanlandsflugi aflýst vegna veðurofsans í morgun. Búast má við vegalokunum á Vestfjörðum í kvöld vegna stórhríðar og veðurfræðingur segir að íbúar á Norðvesturlandi muni vakna við hvíta jörð. Farið verður yfir helstu tíðindi af óveðri sem gengur yfir landið í hádegisfréttum á Bylgjunni. Viðvörun er í gildi vegna mikillar ölduhæðar en líkur eru á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður-, austur- og norðurströndina. Veðurfræðingur á Veðurstofunni, segir ekki sé hægt að útiloka að sjór gangi á land. Rætt verður einnig við upplýsingafulltrúa Landsbjargar í beinni útsendingu um verkefni morgunsins hjá björgunarsveitum. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 14. október 2026 Við greinum einnig frá tilkynningum um tjón vegna veðursins hafa borist tryggingafélaginu VÍS. Sérfræðingur hjá félaginu segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að koma í veg fyrir að vatn leki inn í hús. Þá sótti Tómas Arnar fréttamaður upphaf þings ASÍ í morgun. Spenna er á þinginu vegna ágreinings um fjölda varaforseta sambandsins. Formaður Eflingar segir það vera til skoðunar að stéttarfélagið dragi sig úr ASÍ vegna þessa. Fréttastofa ræðir við frambjóðendur til forseta og varaforseta ASÍ. Þetta og fleira í hádegisfréttum á Bylgjunni á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Viðvaranir á viðvaranir ofan Veður Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Innlent Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Fylgstu með lægðinni í beinni Veður Fleiri fréttir Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Fór úr bílnum og hljóp undan lögreglu Enn versnar spáin með nýjum viðvörunum Bandero leitar skjóls í Reykjavík Air Atlanta vinnur áhættumat vegna árása Húta Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Baráttan um varaforsetana: Valdabrölt eða samsæriskenningar? Salmonella greindist í kryddi Kokku Frumvarp um Ríkisútvarp gagnrýnt harðlega í samráðsgátt Stjórnarandstaðan segir „forfallavírus“ ganga meðal ráðherra Vilja borga fyrir eftirlit með au pair Pawel tekur við af Sigmari sem þingflokksformaður Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Leita ökumanns sem ók á dreng á reiðhjóli „Þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum“ Sjá meira