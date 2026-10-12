RJ Mitte er látinn

Bandaríski leikarinn RJ Mitte, sem er þekktastur fyrir leik sinn í þáttunum Breaking Bad, er látinn en hann var aðeins 34 ára þegar hann lést. Hann lætur eftir sig unnustu en biðlað hefur verið til fólks að gefa ástvinum hans næði til að syrgja í friði.
Kemur þetta meðal annars fram í umfjöllun TMZ um andlátið en RJ lést í heimabæ sínum, Brownsville, í Texas-fylki í Bandaríkjunum. Þá standi rannsókn á andlátinu enn yfir en ekki liggi fyrir hvernig það bar að garði. Þó hafa TMZ og margir staðarmiðlar haft eftir heimildum að RJ hafi fallið fyrir eigin hendi.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.1799.
„Það er með djúpri sorg sem við greinum frá sviplegu andláti hins ástsæla leikara, mannvinar og ötula baráttumanns fyrir réttindum fatlaðs fólks, RJ Mitte,“ sagði talsmaður hans í samtali við TMZ. Hann óskaði eftir því að fólk gæfi ástvinum RJ andrými til að ná áttum.
Mitte lék í alls 56 þáttum af Breaking Bad þar sem hann fór með hlutverk Walter ‚Flynn‘ White yngri, sonar aðalpersónunnar sem leikin var af Bryan Cranston. Í þáttunum var karakterinn hans með heilalömun (e. cerebral palsy) en leikarinn deildi því með karakternum og var alla tíð mikill baráttumaður fyrir réttindum fatlaðs fólks.
Hann var forseti The Mitte Foundation sem vann að því að auka tækifæri fatlaðra leikara. Síðast þegar fréttamenn TMZ náðu tali af leikaranum, árið 2019, hafði hann rætt við þau um að fatlaðir leikarar þyrftu meiri sýnileika í Hollywood.