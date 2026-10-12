Árið 1986 var mikið fréttaár þar sem hver stórfréttin rak aðra, bæði hér heima og erlendis. Þar má meðal annars minnast á morðið á forsætisráðherra Svíþjóðar, stórslys í kjarnorkuveri og geimfar sem sprakk skömmu eftir flugtak.
Sömuleiðis er þess nú minnst að fjörutíu ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Reykjavík þar sem Ronald Reagan Bandaríkjaforseti og Míkhaíl Gorbatsjov, leiðtogi Sovétríkjanna, hittust dagana 11. og 12. október 1986. Fundurinn vakti heimsathygli og varð einn þekktasti viðburðurinn í sögu íslenskra utanríkismála.
En hvað veistu um árið 1986?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu 1986-kvissið að neðan!
Nóbelsverðlaunin eru meðal virtustu alþjóðlegu verðlauna sem veitt eru fyrir framúrskarandi framlag til vísinda, bókmennta og friðar. Þau byggja á erfðaskrá sænska uppfinningamannsins og iðnjöfursins Alfreds Nobel og voru fyrst veitt árið 1901. Verðlaun eru veitt í eðlisfræði, efnafræði, lífeðlisfræði eða læknisfræði, bókmenntum og friðarstarfi.
Íslensk hönnun hefur á undanförnum áratugum vakið sífellt meiri athygli, bæði hér heima og erlendis. Hún einkennist meðal annars af hugmyndaauðgi, einfaldleika og sterkum tengslum við íslenska náttúru og menningu.
Pólland er í hópi stærri og fjölmennari ríkja Evrópu, þekkt fyrir sögu sína, fallegar borgir og sterka menningarhefð.
Kvikmyndahátíðir eru mikilvægur vettvangur fyrir kvikmyndagerðarfólk víðs vegar að úr heiminum til að sýna verk sín, hitta samstarfsfólk og kynna nýjar hugmyndir og sjónarhorn.
London er ein fjölmennasta borg Evrópu og höfuðborg Bretlands. Borgin á sér langa og viðburðaríka sögu og má þar finna bæði sögufrægar byggingar og nýrri hverfi þar sem nútímaarkitektúr fær að njóta sín. London er einnig ein helsta menningar- og viðskiptamiðstöð álfunnar með fjölbreyttu mannlífi, söfnum, leikhúsum, verslunum og veitingastöðum.
Tíminn líður og nú eru víst liðin sextán ár frá árinu 2010 – árinu þegar WikiLeaks var reglulega í fréttum, Aulinn ég var frumsýndur og kosningar til stjórnlagaþings fóru fram.
Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens er einn áhrifamesti texta- og tónlistarmaður Íslendinga. Textar hans eru margir fyrir löngu orðnir ódauðlegir þar sem hann fjallar meðal annars um ástina, söknuð, einmanaleika, samfélagið og lífsbaráttuna almennt.
Kvikmyndin Stella í orlofi er íslensk gamanmynd frá árinu 1986 sem fjallar um Stellu sem heldur í sumarbústaðaferð og lendir þar í alls kyns ævintýrum.
Göturnar í Reykjavík eru margar og ólíkar en eiga það þó sameiginlegt að eiga allar sína eigin sögu, mislanga þó.
Teiknimyndir Disney frá tíunda áratug síðustu aldar eru meðal þeirra vinsælustu sem fyrirtækið hefur framleitt. Á tímabilinu komu út margar vinsælar teiknimyndir þar sem falleg myndvinnsla, sterkar persónur og eftirminnileg tónlist sameinuðust í eitt.
Djúpivogur er lítið og fallegt þorp á sunnanverðum Austfjörðum, þekkt fyrir rólegt yfirbragð, fallegt umhverfi og sterka tengingu við sjávarútveg.