Stefndu á 150 milljónir en einbýlið kostaði meira Stefán Árni Pálsson skrifar 9. október 2026 10:31 Sindri leit við hjá þeim hjónum og sá bæði fyrir og eftir af einbýlishúsinu fallega. Hjónin Sigurjón Dagbjartsson framkvæmdastjóri Iðnmarks og Hildur Björk Guðmundsdóttir flugfreyja hafa reist hús við Skógarprýði í Garðabænum. Iðnmark framleiðir meðal annars Stjörnupopp og Stjörnusnakk. Sindri Sindrason fékk að fylgjast með ferlinu frá því að grunnur hússins var klár þar til það var tilbúið en um var að ræða nokkurra ára ferli. Verkefnið byrjaði árið 2022 og kláraðist á þessu ári. Í síðasta þætti af Heimsókn var verkefnið til umfjöllunar en Sigurjón sagði í þættinum að kostnaðaráætlunin væri um 150 milljónir. Seinna kom í ljós að húsið átti eftir að kosta meira. Þau hjónin búa í húsinu ásamt tveimur dætrum en báðar fengu þær eins konar svítu. Heimsókn er hægt að sjá í heild sinni inni á Sýn+. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti af Heimsókn. Klippa: Voru tæplega fjögur ár með einbýlishúsið. Heimsókn Hús og heimili Garðabær Mest lesið Sætti sig við að geta ekki breytt pabba sínum Lífið Opinbera haustrómantík á Spáni Lífið Digger grefur sína eigin gröf Gagnrýni Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Lífið Hvað veistu um... Nóbelsverðlaunin? Lífið Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Lífið Eiginmennirnir fá „ahhsonna aðeins“ útreið Menning Alaska og Flóni hætt saman Lífið „Ætli við endum ekki í einhvers konar fráhvörfum“ Lífið Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Lífið Fleiri fréttir Stefndu á 150 milljónir en einbýlið kostaði meira „Ætli við endum ekki í einhvers konar fráhvörfum“ Sætti sig við að geta ekki breytt pabba sínum Opinbera haustrómantík á Spáni Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Hvað veistu um... Nóbelsverðlaunin? Alaska og Flóni hætt saman Saga Sig og Villi naglbítur eignuðust dóttur Verðlaunin ráðgáta og tilfinningin klikkuð Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Eva Marie Saint er látin Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Dagbók lögreglu: Próflaus eineygður ökumaður flúði af vettvangi Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Sjá meira