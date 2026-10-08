Innlent

Kveikja og slökkva á ljósa­staurum vegna bilunar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ljóslaust var víða á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi vegna bilunar í ljósnema.
Ljóslaust var víða á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi vegna bilunar í ljósnema. Vísir/Vilhelm

Víðtæk bilun varð á ljósastaurum víða á höfuðborgarsvæðinu um áttaleytið í gærkvöldi. Samkvæmt svörum frá Veitum er um að ræða bilun í ljósnema sem nemur birtustigið úti. Samkvæmt svari átti að taka hann úr rekstri um áramótin. Hann verður gerður óvirkur fyrr og verður ljósunum handstýrt þar til nýtt kerfi er komið í notkun.

Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir í samtali við Vísi að starfsmenn Veitna séu í dag að endurstilla kerfið og því megi fólk búast við því að sjá ljósastaurana blikka.

„Þeir eru að kveikja og slökkva á þeim til að endurstilla kerfið,“ segir hún.

Greint var frá biluninni í gær og fengust ábendingar úr Breiðholti, Ártúnsbrekku og við Vesturlandsveg um ljóslausa staura. Silja segir að bilunin hafi verið víðtækari og náð til Vesturbæjar í Reykjavík líka.

„Við viljum alls ekki að þetta gerist og þetta er mjög óþægilegt og getur skapað hættu. Þess vegna verður þessu handstýrt,“ segir hún að lokum.

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