Innlent

Ljósa­staurar bilaðir víða í Reykja­vík

Samúel Karl Ólason skrifar
Ljóstastaurar eru sagðir bilaðir víða.
Ljóstastaurar eru sagðir bilaðir víða. Vísir/Vilhelm

Ljósastaurar hafa bilað víða um höfuðborgarsvæðið í kvöld. Fregnir hafa borist af bilunum á stofnbrautum og í heilu hverfunum.

Meðal annars hafa borist ábendingar um að slökkt sé á ljósastaurum á Sæbraut og í Breiðholti.

Frá Vegagerðinni, sem heldur utan um ljósastaura við stofnæðar á höfuðborgarsvæðinu,  fengust þær upplýsinar að bilunin sé til skoðunar.

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