Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að gert sé ráð fyrir kaupum á varamótorum í ferjuna Herjólf í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár. Rekstrarfélag Herjólfs óskaði í gær eftir 65 milljónum króna til að geta keypt tvo varamótora í ferjuna.
Líkt og Vísir fjallaði um í dag sendi Herjólfur ohf. inn umsögn til fjárlaganefndar Alþingis í gær, þar sem kemur fram að hætta yrði við kaup á tveimur varamótorum fyrir ferjuna ef ríkið tryggði ekki fjármögnun þeirra. Samkvæmt félaginu hafa mótorarnir þegar verið pantaðir og þrjátíu prósent kaupverðsins greidd en það segist ekki eiga fyrir eftirstöðvunum.
Eyjólfur innviðaráðherra birti í dag færslu á Facebook í tilefni af frétt Vísis um málið. Hann vilji upplýsa um stöðu málsins.
„Til að taka af allan vafa er gert ráð fyrir þessum útgöldum í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Þar var fjármagni sérstaklega forgangsraðað til að mæta kaupum á varamótorum fyrir ferjuna.“
Síðastliðið sumar hafi hann sagt að tryggja þyrfti sérsmíðaða varamótora svo að staðan sem kom upp í vor endurtaki sig ekki. Við það verði staðið.
„Varamótorar eru ódýr trygging. Kostnaður vegna aðkomu Baldurs í vor hljóp á hundruðum milljóna króna. Varamótorarnir kosta brot af þeirri fjárhæð og stytta siglingarof vegna sambærilegrar bilunar úr mánuðum í nokkra daga. Þetta varðar ekki aðeins Vestmannaeyjar. Þegar Baldur var fenginn til Eyja í vor röskuðust ferjusamgöngur um Breiðafjörð á sama tíma. Með varamótora til taks dregur úr líkum á að grípa þurfi til Baldurs á ný og þannig eru ferjusamgöngur bæði til Vestmannaeyja og um Breiðafjörð betur tryggðar. Öruggar ferjusamgöngur eru mikilvæg grunnþjónusta og þannig verður á málinu haldið.“