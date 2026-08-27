Lífið

Jakob Smári út­nefndur bæjarlistamaður Mos­fells­bæjar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Valdimar Breiðfjörð Birgisson, formaður menningar-, íþrótta- og lýðheilsunefndar, Jakob Smári Magnússon bæjarlistamaður og Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
Valdimar Breiðfjörð Birgisson, formaður menningar-, íþrótta- og lýðheilsunefndar, Jakob Smári Magnússon bæjarlistamaður og Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Helga Dögg Reynisdóttir

Jakob Smári Magnússon bassaleikari hefur verið útnefndur bæjarlistamaður Mosfellsbæjar 2026. Hann hefur spilað með mörgum helstu tónlistarmönnum þjóðarinnar í yfir fjörutíu ár.

Bæjarhátíðin Í túninu heima var sett í Mosfellsbæ í dag og var Jakob Smári útnefndur á setningarhátíðinni. Menningar-, íþrótta- og lýðheilsunefnd Mosfellsbæjar sér um val bæjarlistamannsins ár hvert.

Jakob Smári er einn af stofnmeðlimum hljómsveitarinnar Tappi Tíkarrass sem var ein af áhrifamestu pönkhljómsveitum Íslands. Hún varð síðar heimsþekkt eftir að tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir söng með henni. Jakob Smári spilaði jafnframt með Bubba Morthens í Das Kapital, Egó og fleiri hljómsveitum ásamt því að spila á mörgum af sólóplötum Bubba.

Hann var einnig einn af stofnendum hljómsveitarinnar SSSÓL auk þess að vera með í Grafík, Pláhnetunni, Reiðmönnum vindanna og fleiri hljómsveitum. Jakob Smári starfaði með John Grant í sjö ár og spilaði með honum á tónleikum víða um heim.

Tónlist Mosfellsbær

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