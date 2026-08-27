Jakob Smári Magnússon bassaleikari hefur verið útnefndur bæjarlistamaður Mosfellsbæjar 2026. Hann hefur spilað með mörgum helstu tónlistarmönnum þjóðarinnar í yfir fjörutíu ár.
Bæjarhátíðin Í túninu heima var sett í Mosfellsbæ í dag og var Jakob Smári útnefndur á setningarhátíðinni. Menningar-, íþrótta- og lýðheilsunefnd Mosfellsbæjar sér um val bæjarlistamannsins ár hvert.
Jakob Smári er einn af stofnmeðlimum hljómsveitarinnar Tappi Tíkarrass sem var ein af áhrifamestu pönkhljómsveitum Íslands. Hún varð síðar heimsþekkt eftir að tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir söng með henni. Jakob Smári spilaði jafnframt með Bubba Morthens í Das Kapital, Egó og fleiri hljómsveitum ásamt því að spila á mörgum af sólóplötum Bubba.
Hann var einnig einn af stofnendum hljómsveitarinnar SSSÓL auk þess að vera með í Grafík, Pláhnetunni, Reiðmönnum vindanna og fleiri hljómsveitum. Jakob Smári starfaði með John Grant í sjö ár og spilaði með honum á tónleikum víða um heim.
„Ég er orðinn þreyttur á þessu,“ segir bassaleikarinn Jakob Smári Magnússon.
Einn frægasti bassaleikari landsins og neyðarvarnarfulltrúi hjá Rauða krossinum segir ekki rétt að segja fólki sem er nýorðið edrú að það sé ekki edrú nema það sæki AA-fundi það sem eftir sé lífsins. Í edrúmennskunni sendir hann hugsanir um hve „næs væri að fá sér aðeins“ beint til föðurhúsanna.