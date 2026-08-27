Doppudrottningin Yayoi Kusama er látin

Ein þekktasta samtímalistakona Japans, Yayoi Kusama, er látin 97 ára að aldri. Myndlist Kusama einkenndist af doppum, skynörvandi munstrum og endalausum speglum og bar listakonan jafnan eldrauða hárkollu og klæddist litríkum flíkum í stíl við listina.
Kusama fæddist 22. mars árið 1929 inn í efnaða kaupmannsfjölskyldu í borginni Matsumoto og byrjaði ung að iðka listsköpun. Kusama fór í listnám í Kyoto, fékk eftir það nóg af japanskri list og flutti úr landi á sjötta áratugnum, fyrst til Parísar og síðan Bandaríkjanna. Þar hóf Kusama að þróa doppulist sína og varð þekkt fyrir skynörvandi liti sína, speglainnsetningar og umdeilda gjörninga.
Hún taldi sig þó aldrei hafa verið almennilega viðurkennda af bransanum og fannst henni margir kollega sinna, svo sem Andy Warhol, hafa tekið hugmyndir hennar og nýtt sér þær.
Á seinni hluta sjöunda áratugarins átti hún í nánu og ástríðufullu sambandi við listamanninn Joseph Cornell en hann lést árið 1972. Næstu ár eftir það hrakaði andlegri heilsu Kusama svo mikið að árið 1977 ákvað hún að leggjast sjálfviljug inn á geðsjúkrahús. Kusama naut verunnar á spítalanum svo að hún bjó þar og starfaði til dauðadags, 14. ágúst 2026, í um hálfa öld.
Kusama naut ekki þeirrar velgengni sem hún taldi sig eiga skilið meirihluta ferilsins en síðustu þrjátíu ár var hún enduruppgötvuð og öðlaðist sérstaklega miklar vinsældar á tímum samfélagsmiðla. Árið 2018 kom út heimildarmyndin Kusama: Infinity um ævi og störf listakonunnar.