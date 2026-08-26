Líklegt er að fyrstu tölur sem birtar verða úr þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn muni sýna fleiri nei. Tölurnar munu líklega fyrst koma af landsbyggðinni þar sem fleiri ætla að segja nei, samkvæmt könnunum. Reykvíkingar eru líklegastir til að segja já.
Þetta er meðal þess sem kom fram í máli Þóru Ásgeirsdóttur, framkvæmdastjóra Maskínu, sem var gestur í Bítínu á Bylgjunni í morgun.
Þar ræddi hún nýja könnun fyrirtækisins. Sú könnun var opinberuð í gær og sýndi hún að 51,3 prósent þeirra sem tóku afstöðu ætla að segja já við aðildarviðræðum við Evrópusambandið en 48,7 prósent ætla að segja nei.
Sjá einnig: Dregur saman milli fylkinga
Þóra segir muninn innan vikmarka og því séu í raun helmingslíkur á hvorri niðurstöðunni, eins og staðan er núna.
„Þetta er auðvitað könnun og það er ekkert eins erfitt og að reyna að átta sig á mannlegu eðli. Þess vegna segi ég nú stundum að svona kannanir séu það flóknasta sem maður þarf að eiga við.“
Hún segir að það að já-ið sé ofar en nei-ið bendi til einhvers en munurinn hafi verið að dragast saman.
Þá segir hún spennandi að fylgjast með afstöðu milli mismunandi hópa. Bendir hún á mikinn mun milli íbúa höfuðborgarsvæðisins og íbúa landsbyggðarinnar. Það verði líklega mjög mikill munur á kjördæmum.
Hún Þóra sagðist hafa heyrt að fyrstu tölur kæmu frá Suðurlandi, til dæmis, og þar væru nei-arar mun fleiri samkvæmt könnunum. Því væri mjög líklegt að fyrstu tölurnar sýndu fleiri nei en já. Það gæti þó breyst þegar líður á daginn, þar sem það væri margt fólk í Reykjavík og þar væri hlutfall þeirra sem ætla að segja já hæst.
Hlusta má á viðtalið við Þóru í spilaranum hér að neðan.
Aðeins þrír dagar eru í að kjörstaðir um land allt verði opnaðir fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður Íslands við Evrópusambandið. Kjörstaðir verða almennt opnir frá klukkan 9 að morgni til klukkan tíu að kvöldi kjördags á laugardag, 29. ágúst.
Kjörstaðir geta verið opnir skemur en upplýsingar um opnunartíma má finna á heimasíðum sveitarfélaga.
Rúmlega fjörutíu þúsund manns hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar, hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir kjörsókn hafa verið góða og mikill áhugi sé hjá fólki að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Allar upplýsingar um kjörstaði og annað sem viðkemur þjóðaratkvæðagreiðslunni má finna inni á vefnum islands.is en einnig eru ítarlegar upplýsingar á vefnum thjodaratkvaedi.is.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist vel geta einbeitt sér að mörgum verkefnum í einu. Segi þjóðin já um helgina verði athyglin þar en hún muni ekki gleyma öðrum verkefnum. Tekist var á um þjóðaratkvæðagreiðsluna í pallborði á Vísi í dag en nei-sinnar óttast að of mikill tími og fjárráð fari í viðræður segi þjóðin já. Það séu vandamál og verkefni heima fyrir sem sé brýnna að takast á við.
Í nýjustu könnun Maskínu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið dregur saman milli fylkinga en fulltrúar já og nei-hreyfinga sammælast um það í Pallborði að það verði mjótt á munum. Forsætisráðherra sagði ómögulegt að segja til um það hvernig niðurstaðan verði á laugardag en ríkisstjórnin muni virða hana hvernig sem fari.