Húsið að Mosfelli tekið í gegn og biskup flytur inn

Biskup Íslands mun flytja að Mosfelli í Mosfellsdal þegar framkvæmdum á íbúðarhúsnæði á staðnum lýkur. Þetta kemur fram í fundargerð stjórnar Þjóðkirkjunnar frá því fyrr í ágúst.
Þar segir að húsið hafi verið byggt árið 1997 og allar innréttingar og gólfefni séu frá þeim tíma. Arkitektastofan Gláma Kím hafi gert tillögur að efnisvali og öðrum endurbótum innanhúss, ásamt breytingum á innra skipulagi hússins.
„Þær tillögur gera ráð fyrir að núverandi bílskúr verði breytt í herbergi og bílskúr verði byggður við húsið. Eins og ávallt verður leitað hagkvæmustu leiða í þessari framkvæmd og er gert ráð fyrir að framkvæmdum verði lokið um eða upp úr næstu áramótum,“ segir í fundargerðinni.
Gert sé ráð fyrir að minni móttökur á vegum biskups verði haldnar í húsinu. Nánari útfærsla verði rædd á næsta fundi stjórnar.
Biskupsbústaðurinn við Bergstaðarstræti 75 var seldur árið 2024. Þar bjó Agnes M. Sigurðardóttir biskup á efri hæð hússins en neðri hæðin var notuð fyrir móttökur, samkomur og veislur.
Fram til ársins 2012 bjó biskup þar endurgjaldslaust en því var breytt og leiga innheimt. Agnes greindi frá því árið 2017 að leiguverðið væri tæpar 90 þúsund krónur á mánuði.