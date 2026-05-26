Ég keypti einu sinni óvart skæri fyrir örvhenta. Ég hafði ekki skoðað umbúðirnar nógu vel og skildi ekki hvað var í gangi þegar ég byrjaði að klippa með þeim. Voru þetta gölluð skæri? Kunni ég ekki lengur að klippa? Af hverju gekk þetta svona brösuglega?
Þar sem ég er sjálf rétthent þá hafði ég aldrei spáð mikið í þessar vörur sem eru sérstaklega framleiddar fyrir örvhenta. Ég vissi að þær væru til en hélt í einfeldni minni að skæri fyrir örvhenta væru bara með öðruvísi handfangi sem færi betur í vinstri hendi. Fattaði ekki að blöðin væru líka öfug - ef svo má segja.
Þetta er líklega skólabókardæmi um forréttindablindu og þessi misheppnuðu kaup gáfu mér ákveðna innsýn í það hvernig það er að vera örvhentur í heimi sem er hannaður fyrir rétthenta.
Nú er ég enginn sérfræðingur í málefnum örvhentra og kannski fjallar þessi pistill alls ekki um skæri en ég ætla samt að halda aðeins áfram með þessa pælingu.
Um það bil 10% mannkyns eru örvhent. Rannsóknir sýna að þannig hafi það verið alveg frá tímum Neanderdalsmannsins. Það hefur ekkert breyst í aldanna rás. Hins vegar hafa komið tímabil í mannkynssögunni þar sem örvhentir hafa verið litnir hornauga og fram á miðja 20. öldina voru örvhent börn í skólum oft pínd til þess að skrifa með hægri hendinni. Eins og þetta væri bara slæmur ávani sem hægt væri að venja þau af.
Í dag vitum við betur og örvhentir fá bara að vera eins og þeir eru. Og það er svo merkilegt - að þrátt fyrir þessa viðurkenningu og þrátt fyrir alla þessa þróun í vörum fyrir örvhenta þá hefur hlutfall þeirra ekkert aukist. Stendur bara í stað í þessum 10 prósentum!
Eins og ég segi þá er ég enginn sérfræðingur í þessum efnum. En mín vegna mættu Eymundsson og A4 og allar þessar búðir sem selja skæri fyrir örvhenta auglýsa þau á risastórum skiltum og út um allt á samfélagsmiðlum. Jafnvel búa til fána með skilaboðum um að örvhentir séu velkomnir. Þá rata þessi skæri kannski smám saman í réttar hendur því eflaust eru einhverjir örvhentir þarna úti sem vita ekki að þau eru til og hafa verið að basla við að klippa með hefðbundnum skærum með lélegum árangri. Og þetta ætti ekki að hafa nein áhrif á rétthentu viðskiptavinina sem geta auðvitað bara gengið að sínu úrvali eins og þeir hafa alltaf gert. Það er nefnilega svo merkilegt að þrátt fyrir að nú séu til skæri fyrir örvhenta þá hefur framboðið á skærum fyrir rétthenta ekkert minnkað.
Nú veit ég ekki hvort til eru sérstök samtök fyrir örvhenta en segjum sem svo að slík samtök gengju svo langt að gefa skæri fyrir örvhenta í alla grunnskóla landsins. Væri það pólitískur gjörningur? Þætti það vafasöm hugmyndafræði að setja svona skæri í almenna dreifingu meðal barna?
Ég meina hvað gæti gerst?
Jú rétthentu börnin gætu, eins og ég, fengið örlitla innsýn í reynsluheim örvhentra. Og svo héldu þau bara áfram að klippa með sínum hefðbundu skærum eins og áður.
Örfá börn myndu kannski uppgötva að þau eru jafnvíg á hægri og vinstri. (Þetta er nefnilega ekki eins svart/hvítt og við höfum oft haldið. Þetta er einhverskonar róf.)
Og við myndum tryggja að öll örvhentu börnin, 10% nemendanna, fengju skæri við sitt hæfi.
Þannig læra öll börnin í bekknum að þau geta klippt beint og fallega og föndrað hvað sem þeim sýnist ef þau fá bara réttu skærin.
Er einhver í alvörunni á móti því?
P.S. Þessi pistill fjallar ekki um skæri fyrir örvhenta.
Höfundur skrifar með hægri.
Þórgunnur Oddsdóttir skrifar
Bergur Hauksson skrifar
Kristján Loftsson skrifar
Stefán Magnússon skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Dagbjört Hákonardóttir skrifar
Anna Rún Tryggvadóttir skrifar
Matthildur Björnsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Kristján Reykjalín Vigfússon skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Óðinn Freyr Baldursson skrifar
Halldóra Arnardóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson. skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Marta Rut Ólafsdóttir,Lárus Jónsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar
María Gunnarsdóttir skrifar