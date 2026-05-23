Vindorkan – ný fjármálabóla í ríkjum ESB? Júlíus Valsson skrifar 23. maí 2026 17:03 Á undanförnum árum hefur Evrópusambandið (ESB) kynnt uppbyggingu vindorkuvera sem eitt mikilvægasta tæki svokallaðrar „grænnar umbreytingar“ Evrópu. ESB hefur sett metnaðarfull markmið um aukið hlutfall endurnýjanlegrar orku og hvatt aðildarríki til hraðari uppbyggingar vindorkuvera með sérstöku regluverki, styrkjum og einfaldara leyfisveitingaferli. Nú eru þó sífellt fleiri viðvörunarbjöllur farnar að hringja í löndum sem hafa gengið hvað lengst í þessari þróun. Í nýrri grein í sænska viðskiptablaðinu Affärsvärlden bendir prófessorinn Jonas Kristiansen Nøland á að finnski vindorkumarkaðurinn sé orðinn einn sá óhagstæðasti í Evrópu fyrir framleiðendur. Þar hafi markaðsvirði vindorku helmingast frá árinu 2019 og ef uppbyggingin heldur áfram á sama hraða gæti hún orðið nánast verðlaus árið 2035. Ástæðan er meðal annars svokölluð „kanníbalísering“ á markaðinum. Þegar mikið magn vindorku kemur inn á raforkumarkaðinn á sama tíma lækkar raforkuverð á þeim tímum þegar mest blæs. Því meiri sem uppbyggingin verður, þeim mun minni verður arðsemin fyrir framleiðendurna sjálfa. Þessi þróun hefur þegar leitt til fjárhagsvanda og rekstrartaps í mörgum vindmylluverkefnum á Norðurlöndum. Í Finnlandi hafa jafnvel lífeyrissjóðir landsins orðið útsettir fyrir þessari áhættu þar sem þeir hafa fjárfest verulega í vindorkuverkefnum sem nú glíma við taprekstur. Samkvæmt umfjöllun sænskra fjölmiðla hafa sum verkefni tapað tugum milljóna evra á aðeins fáum árum. Hár samfélagskostnaður Þótt vindorka sé oft kynnt sem „ódýr“ orka er heildarkostnaður samfélagsins gjarnan mun meiri en gefið er til kynna í kynningarefni orkufyrirtækja. Vindorkuver krefjast verulegra fjárfestinga í vegagerð, jarðraski, flutningslínum og styrkingu raforkukerfa. Einnig þarf að byggja upp varafl eða aðra orkugjafa til að tryggja afhendingaröryggi þegar vindur er lítill. Á Íslandi myndi umfangsmikil uppbygging vindorku kalla á víðtækar framkvæmdir á hálendinu og í dreifðum byggðum landsins. Hundruð tonna af steinsteypu og stáli fara í undirstöður hverrar vindmyllu auk lagningar nýrra vegslóða, vinnuplana og háspennulína sem myndu skerða víðerni og ósnortna náttúru landsins. Margir gagnrýnendur benda á að Ísland búi nú þegar yfir nægri hreinni og endurnýjanlegri raforku sem framleidd er með vatnsafli og jarðvarma. Því sé óljóst hvers vegna nauðsynlegt sé að ráðstafa stórum svæðum landsins undir iðnvædda vindorkuframleiðslu nema til að mæta sívaxandi kröfum um rafvæðingu og orkuskipti sem að stórum hluta séu knúin áfram af regluverki Evrópusambandsins. Regluverk ESB ýtir undir vindorku Evrópusambandið hefur á síðustu árum markvisst einfaldað leyfisveitingar vegna vindorkuvera og sett fram sérstakar aðgerðaáætlanir til að hraða uppbyggingu þeirra. Með nýjustu útgáfu tilskipunarinnar Renewable Energy Directive (RED III) hefur ESB stytt leyfisferli og aukið þrýsting á ríki um að fjölga hratt vindmylluverkefnum. Auk þess hafa fjölmargir styrkir, lán og fjármögnunarúrræði verið gerð aðgengileg fyrirtækjum sem fjárfesta í vindorku og öðrum „grænum“ verkefnum. Markmiðið er að hraða orkuskiptum og ná loftslagsmarkmiðum sambandsins fyrir árið 2030 sem og kolefnishlutleysi árið 2050. Gagnrýnendur óttast hins vegar að þessi stefna geti skapað nýja fjármálabólu þar sem pólitísk markmið og styrkjakerfi verði ráðandi umfram raunverulega arðsemi verkefnanna. Reynslan frá Finnlandi og víðar á Norðurlöndum sýnir að þegar uppbyggingin verður of hröð geti arðsemin hrunið á örfáum árum. Umhverfisáhrif oft vanmetin Þrátt fyrir að vindorka sé kynnt sem umhverfisvæn hefur fjöldi rannsókna bent til þess að stór vindorkuver geti haft veruleg áhrif á fuglalíf, vistkerfi og landslag. Vindmyllur og tengdar framkvæmdir valda einnig verulegu raski á framkvæmdatíma vegna vegagerðar, sprenginga og uppbyggingar flutningsmannvirkja. Á Íslandi, þar sem ósnortin náttúra og víðerni teljast meðal helstu sérkenna landsins, gætu slíkar framkvæmdir haft varanleg áhrif á ferðamennsku, útivist, ásýnd landsins og almenna líðan og heilbrigði íbúanna. Þróunin í Finnlandi er því mörgum víti til varnaðar um mögulegar afleiðingar slíkrar stefnu. Það sem hófst sem tákn „grænnar framtíðar“ gæti reynst fjárhagslega ósjálfbært kerfi sem skilur eftir sig bæði skuldir og raskað landslag. Höfundur er læknir og fullveldissinni. Heimildir: https://www.affarsvarlden.se/kronika/noland-finsk-vindkraft-kan-bli-vardelos-inom-tio-ar?utm_source=chatgpt.com https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-wind-energy_en https://www.dagensnaringsliv.se/20260319/288568/vindkraften-vacker-oro-i-finland-pensionspengar-i-fara Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Júlíus Valsson Mest lesið Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson Skoðun Halldór 23.05.2026 Halldór Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen Skoðun Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Friður í Segulfirði Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Vindorkan – ný fjármálabóla í ríkjum ESB? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Skipulag, ábyrgð og meirihlutamyndun Marta Rut Ólafsdóttir,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar Skoðun Fyrst upplýsingar og stöðugleiki, svo má kjósa Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Þegar hlutverkin deyja og sjálfið vaknar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason skrifar Skoðun Nokkur orð um einföldun eftirlits Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fólkið fær að ráða för Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson skrifar Skoðun Nei, ég vil ekki vinna með þér! Björn Leví Gunnarsson skrifar Skoðun Þrefölda svipa verðtryggingar á Íslandi Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar Skoðun Hver borgar brúsann? Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvaða áhrif hefði ESB-aðild á verðbólguna? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Er aithingi.is hættulegt lýðræðinu? Kristján Logason skrifar Skoðun Rafbyssugríman er fallin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju upplifa sumir kjósendur fjarlægð frá Samfylkingunni? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Launastefna Seðlabankans: Hverjir sitja eftir? Ingvar Freyr Ingvarsson,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Ár í eldlínunni Einar Bárðarson skrifar Sjá meira