Af hverju heldur Gigtarfélagið fjölskylduhátíð? Stefán Magnússon skrifar 26. maí 2026 10:00 Á þriðjudaginn heldur Gigtarfélagið fjölskylduhátíð. Ástæðan er einföld: gigt hefur ekki aðeins áhrif á þann sem greinist heldur alla fjölskylduna. Gigtarsjúkdómar og sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fram á öllum aldri, hjá börnum, ungmennum og fullorðnum og þegar einn einstaklingur innan fjölskyldunnar fær greiningu tekur fjölskyldulífið oft breytingum. Of margir tengja enn gigt við háan aldur og slitna liði. Raunin er þó sú að gigt getur haft áhrif á fólk á öllum aldri. Alvarlegir sjálfsofnæmissjúkdómar leggjast oft þyngst á konur á barneignaraldri, á þeim tíma lífsins þegar fólk er að ala upp börn, byggja upp starfsferil og sinna fjölskyldulífi. Greining kemur því oft þegar verkefnin eru mörg og ábyrgðin mikil. En sjúkdómurinn stöðvar ekki daglegt líf. Það þarf enn að sinna börnum, mæta til vinnu, halda heimili gangandi og takast á við öll þau verkefni sem fylgja fjölskyldulífi. Þegar einstaklingur greinist með gigt breytist lífið því sjaldnast eingöngu fyrir þann sem veikist. Sjúkdómurinn hefur áhrif á allt fjölskyldukerfið. Foreldri sem glímir við verki eða mikla þreytu getur átt erfiðara með að sinna daglegum verkefnum. Barn sem greinist með gigt stendur frammi fyrir áskorunum sem jafnaldrar þess þurfa ekki að takast á við. Maki, systkini og aðrir fjölskyldumeðlimir aðlagast nýjum veruleika þar sem hlutverk og ábyrgð geta breyst og allir þurfa mögulega að færa fórnir. Þær geta falist í því að fjölskyldur geta þurft að hætta við eða breyta skipulögðum ferðum, afmælum eða félagslegum viðburðum þegar veikindi versna skyndilega eða sá veiki á slæma daga. Það getur orðið erfiðara að leyfa börnum að stunda tómstundaiðju annaðhvort vegna kostnaðar eða vegna þess að veika foreldrið hefur ekki kraft til að keyra eða vera viðstatt íþróttaæfingar eða íþróttaleiki, og börn þurfa að sætta sig við að foreldrið getur ekki tekið þátt í leikjum eða útivist eins og það myndi gera ef heilsan væri góð. Heilbrigða foreldrið þarf að taka meiri ábyrgð á heimilinu og hlutverk þess breytist jafnvel í hlutverk umönnunaraðila. Ófyrirsjáanleikinn getur verið einna erfiðastur. Sumir dagar eru góðir en aðrir erfiðari og fjölskyldur þurfa ekki aðeins að takast á við líkamleg áhrif sjúkdómsins heldur einnig andlegar, félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar. Sem betur fer hafa orðið miklar framfarir í greiningu og meðferð gigtarsjúkdóma. Hér á Íslandi höfum við öflugt heilbrigðisstarfsfólk og góða möguleika á árangursríkri meðferð. Þegar fólk fær rétta meðferð minnkar oft byrði sjúkdómanna verulega og líðan getur batnað til muna. Meðferð getur skipt sköpum, ekki aðeins fyrir einstaklinginn heldur alla fjölskylduna. Fjölskylduhátíð Gigtarfélagsins er því haldin af ástæðu. Hún er haldin til að vekja athygli á því að gigt hefur áhrif á fólk á öllum aldri og að áhrif hennar ná langt út fyrir þann sem fær greininguna. Hún er áminning um að á bak við hverja greiningu er fjölskylda sem aðlagast, styður og tekst á við breytingar saman. Þegar einn einstaklingur fær gigt verður það sjaldnast verkefni eins einstaklings. Það verður verkefni allrar fjölskyldunnar og þess vegna skiptir skilningur samfélagsins máli. Höfundur er framkvæmdastjóri Gigtarfélags Íslands. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið ESB fyrir elítuna – eða almenning í landinu? Dagbjört Hákonardóttir Skoðun Er Ísland orðið of dýrt fyrir venjulegt líf? Valerio Gargiulo Skoðun Hvert er virði hins ómetanlega? - Listir varðveita mennskuna. Anna Rún Tryggvadóttir Skoðun Að skrúfa í sundur flugvél á flugi Eggert Sigurbergsson Skoðun Þarf Ísland að vera dýrasta land í heimi? Þórður Snær Júlíusson Skoðun Hér kemur staðreynd: það er ekki til neinn Evrópuher Óðinn Freyr Baldursson Skoðun Auðvaldið, popúlismi, hestaskeifan & ESB Kristján Reykjalín Vigfússon Skoðun Nágrannakærleikur í arkitektúr samanber náungakærleikur Halldóra Arnardóttir Skoðun Að skapa heilrænt samfélag einstaklinga frá mörgum löndum jarðar Matthildur Björnsdóttir Skoðun Kosningaþynnkan: Gervigreind er svarið við hækkandi álögum Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Er Ísland orðið of dýrt fyrir venjulegt líf? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Kosningaþynnkan: Gervigreind er svarið við hækkandi álögum Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun ESB fyrir elítuna – eða almenning í landinu? Dagbjört Hákonardóttir skrifar Skoðun Hvert er virði hins ómetanlega? - Listir varðveita mennskuna. Anna Rún Tryggvadóttir skrifar Skoðun Að skapa heilrænt samfélag einstaklinga frá mörgum löndum jarðar Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Að skrúfa í sundur flugvél á flugi Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Auðvaldið, popúlismi, hestaskeifan & ESB Kristján Reykjalín Vigfússon skrifar Skoðun Þarf Ísland að vera dýrasta land í heimi? Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Hér kemur staðreynd: það er ekki til neinn Evrópuher Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun Nágrannakærleikur í arkitektúr samanber náungakærleikur Halldóra Arnardóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum: ESB sem drifkraftur lausna Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Að kjósa tækifæri, eða hafna því Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun ESB-Pakkinn Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Gat þess ekki að við myndum borga brúsann Hjörtur J. Guðmundsson. skrifar Skoðun Friður á Segulfirði Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Vindorkan – ný fjármálabóla í ríkjum ESB? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Skipulag, ábyrgð og meirihlutamyndun Marta Rut Ólafsdóttir,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar Skoðun Fyrst upplýsingar og stöðugleiki, svo má kjósa Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Þegar hlutverkin deyja og sjálfið vaknar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Sjá meira