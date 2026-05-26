Er Ísland orðið of dýrt fyrir venjulegt líf? Valerio Gargiulo skrifar 26. maí 2026 09:02 Undanfarið hef ég oft heyrt fólk segja sömu setninguna: „Það hefur aldrei verið svona dýrt að búa á Íslandi.“ Og kannski er það einmitt tilfinningin sem margir bera með sér í dag, jafnvel fólk með ágæt laun og fasta vinnu. Því stærsta paradóx Íslands í dag er kannski þetta: Land sem virðist ríkt, en þar sem sífellt fleiri upplifa samt stöðuga fjárhagslega pressu. Þegar ég kom fyrst til Íslands fannst mér margt dýrt miðað við önnur lönd. En á sama tíma hafði maður líka ákveðna tilfinningu fyrir jafnvægi. Fólk gat farið út að borða af og til, hitt vini án þess að reikna allt nákvæmlega eða farið með fjölskylduna í smá ferðalag án þess að það yrði stór fjárhagsleg ákvörðun. Í dag virðist margt fólk hugsa sig tvisvar um áður en það gerir mjög venjulega hluti. Hvað kostar að fara út að borða með fjölskyldunni? Hvað kostar að fara í bíó? Hvað kostar að eiga börn sem vilja æfa íþróttir? Hvað kostar venjuleg helgarferð innanlands? Fyrir fjögurra manna fjölskyldu getur einföld kvöldmáltíð á venjulegum veitingastað auðveldlega kostað tugþúsundir króna. Og þetta er ekki lúxus. Þetta er bara venjulegt líf. Jafnvel einfaldur cappuccino hefur smám saman hækkað í verði þar til margir upplifa að verðið sé orðið ósanngjarnt fyrir eitthvað sem áður var algjörlega venjulegur hlutur. Ég heyri sífellt fleiri segja að þeir kjósi frekar að drekka kaffið heima en að fara út. Samt upplifa margir að jafnvel svona litlar samverustundir þurfi nú að skipuleggja sérstaklega. Á yfirborðinu lítur Ísland enn út fyrir að vera mjög ríkt samfélag. Falleg hús. Nýir bílar. Full kaffihús. Ferðamenn alls staðar. En stundum velti ég fyrir mér hvort hluti samfélagsins sé líka orðinn fastur í ákveðinni ímynd velgengni. Fólk kaupir dýra bíla, tekur stór lán og reynir að halda úti lífsstíl sem lítur vel út á yfirborðinu. En á sama tíma virðist margt fólk hafa minna raunverulegt svigrúm til að njóta lífsins sjálfs. Kannski er auðveldara í dag að réttlæta Tesla á afborgunum en að eyða peningum í tíma með fjölskyldu, ferðalag eða einfaldar samverustundir án streitu. Stundum fæ ég á tilfinninguna að fólk eigi fleiri hluti, en hafi minni tíma, minni ró og minni andlega orku til að njóta þeirra í raun. Og kannski er það einmitt eitt af því sem skapar ákveðna þreytu í samfélaginu. Ekki endilega fátækt í hefðbundnum skilningi, heldur stöðuga tilfinningu fyrir því að allt þurfi að verða hraðara, dýrara og fullkomnara en áður. Auðvitað hefur Ísland enn mjög margt fram yfir mörg önnur lönd. Öryggi, traust og lífsgæði eru enn mikil á marga mælikvarða. En kannski snýst raunverulegur auður samfélags ekki aðeins um há laun, nýja bíla eða sterkt hagkerfi. Heldur líka um það hvort fólk hafi raunverulega tíma, ró og svigrúm til að lifa venjulegu lífi. Og kannski er það einmitt það sem margir óttast hægt og rólega að vera að missa. Höfundur er skáld, rithöfundur og þýðandi. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Valerio Gargiulo Mest lesið ESB fyrir elítuna – eða almenning í landinu? Dagbjört Hákonardóttir Skoðun Er Ísland orðið of dýrt fyrir venjulegt líf? Valerio Gargiulo Skoðun Hvert er virði hins ómetanlega? - Listir varðveita mennskuna. Anna Rún Tryggvadóttir Skoðun Að skrúfa í sundur flugvél á flugi Eggert Sigurbergsson Skoðun Þarf Ísland að vera dýrasta land í heimi? Þórður Snær Júlíusson Skoðun Hér kemur staðreynd: það er ekki til neinn Evrópuher Óðinn Freyr Baldursson Skoðun Auðvaldið, popúlismi, hestaskeifan & ESB Kristján Reykjalín Vigfússon Skoðun Nágrannakærleikur í arkitektúr samanber náungakærleikur Halldóra Arnardóttir Skoðun Að skapa heilrænt samfélag einstaklinga frá mörgum löndum jarðar Matthildur Björnsdóttir Skoðun Kosningaþynnkan: Gervigreind er svarið við hækkandi álögum Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Er Ísland orðið of dýrt fyrir venjulegt líf? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Kosningaþynnkan: Gervigreind er svarið við hækkandi álögum Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun ESB fyrir elítuna – eða almenning í landinu? Dagbjört Hákonardóttir skrifar Skoðun Hvert er virði hins ómetanlega? - Listir varðveita mennskuna. Anna Rún Tryggvadóttir skrifar Skoðun Að skapa heilrænt samfélag einstaklinga frá mörgum löndum jarðar Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Að skrúfa í sundur flugvél á flugi Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Auðvaldið, popúlismi, hestaskeifan & ESB Kristján Reykjalín Vigfússon skrifar Skoðun Þarf Ísland að vera dýrasta land í heimi? Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Hér kemur staðreynd: það er ekki til neinn Evrópuher Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun Nágrannakærleikur í arkitektúr samanber náungakærleikur Halldóra Arnardóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum: ESB sem drifkraftur lausna Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Að kjósa tækifæri, eða hafna því Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun ESB-Pakkinn Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Gat þess ekki að við myndum borga brúsann Hjörtur J. Guðmundsson. skrifar Skoðun Friður á Segulfirði Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Vindorkan – ný fjármálabóla í ríkjum ESB? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Skipulag, ábyrgð og meirihlutamyndun Marta Rut Ólafsdóttir,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar Skoðun Fyrst upplýsingar og stöðugleiki, svo má kjósa Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Þegar hlutverkin deyja og sjálfið vaknar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Sjá meira