Skoðun

ESB-Pakkinn

Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar

Komið og skoðið í pakkann með mér, ég er nörd og hef verið að skoða kosti og galla við að ganga í Evrópusambandið. Það þarf nefnilega ekki að segja JÁ í ágúst til að „skoða pakkann“, það kostar okkur tæpa 2 milljarða og kosningarnar sjálfar um 6–700 milljónir að lágmarki, en við getum flakkað vítt og breitt um netið nánast alveg ókeypis.

Blessaður kaffibollinn

Byrjum á að fá okkur kaffi.

Hvað kaffið kostar er ekki spurning um verð eða hvort það sé ódýrara hér eða í öðrum löndum.

Þegar við förum til Bjarna Harðar í Bókakaffi á Selfossi og fáum okkur kaffi er það til að njóta þess að sitja á Bókakaffi, ég hef ekki hugmynd um hvað kaffið kostar þar enda skiptir það ekki máli því við erum að njóta, leyfa okkur.

Stundum fáum við okkur bakkelsi hjá Almari Bakara í Hveragerði eða á Selfossi þá er kaffið frítt með, enda erum við þá aðallega þar til að kaupa bakkelsið.

Þegar við kaupum kaffi í Olís fáum við kaffið á 65 kr því við erum í 4x4, þá vantar okkur orku til að takast á við umferðina og lætin í bænum eða til að hafa með yfir heiðina heim, það er stundum lífsnauðsyn.

Hér skal líka hafa í huga að við erum fámenn þjóð lengst úti í hafi, flutningskostnaður er hár og vegna þess hvað við erum „lítil“ þá fáum við ekki eins góða díla og aðrar þjóðir, skiljanlega.

Þegar við fórum til Frakklands 2008 var verðlag svipað og hér, fór eftir því í hvaða búðir eða kaffihús þú fórst.

Hvað kaffihús í miðbænum rukka fyrir kaffi fer eftir eftirspurn, það er aðallega eftirspurn og upplifun sem hefur áhrif á verðlag ekki hvort þú ert í ESB eða ekki.

Svo þessi stormur í kaffibolla landsmanna hvað svo sem hann kostar er úr lausu lofti gripin því verð á kaffi er afstætt.

Kaffibolli í Portúgal kostar um 1,50 evrur (216kr), en í Danmörku þarftu að borga um 4 evrur (577kr) sjá Verð á kaffibolla í miðbæ Reykjavíkur er 650 til 1200 (4,51 til 8,32 evrur) samkvæmt Wolt

Staða Íslands

Samkvæmt Evrópusambandinu er Ísland ekki með stöðu umsóknarríkis, „Í mars 2015 fór ríkisstjórnin fram á að „Ísland skyldi ekki teljast umsóknarríki um aðild að ESB“. Það getið þið séð hér, en samt í skýrslu sem ESB lét gera vegna áhuga núverandi ríkisstjórnarinnar kemur fram að „umsókn Íslands hefur aldrei verið formlega dregin til baka; henni hefur aðeins verið frestað“

Getum við treyst Evrópusambandinu? Ekki geri ég það.

Utanríkisstefna ESB

Enda þótt Evrópusambandið hafi verið stofnað til að koma á varanlegum friði í Evrópu hefur sambandið verið í farvegi hervæðingar í nokkurn tíma og skrifaði ég grein um áhyggjur mínar af því sem er kallað „hernaðarlegt Schengen“ ( ‘Military Schengen.')

ESB og Ísrael

ESB hefur staðið með Ísrael þrátt fyrir að Amnesty biðli til ESB um að hætta að styðja Ísrael

Þrátt fyrir tillögur um frystingu á samstarfssamningi ESB og Ísraels sem 1.200.786 Evrópubúar undirrituðu, ákváðu utanríkisráðherrar ESB að fresta tillögum um fulla riftun samningsins, en sambandið hefur áður lagt til frystingu á viðskiptatengdum ívilnunum og fjárframlögum. ESB heldur hins vegar áfram að styrkja Ísrael á ýmsum sviðum og sér þess víða stað í skýrslum.

ESB veitir Ísrael þannig pólitíska og fjárhagslega aðstoð vegna háþróaðrar efnahagsþróunar Ísraels. Að meðaltali nemur þetta sem til dæmis segir frá hér um 1,8 milljónum evra styrk á ári, til samstarfsverkefna í menntatekerfi og stjórnsýslu. Hernaðarstuðningurinn er hins vegar miklu meiri að vöxtum og fer þar minna fyrir gagnsærri skýrslugerð[ÖJ1] .

Utanríkisstefna ESB er ekki okkar

Ef við göngum í ESB þá tökum við upp utanríkisstefnu ESB og þar með þátt í þvingunaraðgerðum gegn Evrópubúum sem voga sér að vera ósammála ESB.

"Nú er það að gerast að Evrópusambandið er að færa sig upp á skaftið og beita þvingunaraðgerðum inn á við, gagnvart eigin þegnum og einnig þegnum annarra Evrópuríkja. Sviss er þar dæmi um en þekkt er bannfæring Evrópusambandsins á rihöfundinum og greinandanum Jacques Baud, sem gagnrýnt hefur NATÓ og Evrópusambandið í tengslum við Úkraínustríðið, og Svisslendingnum Natalie Yamb sem gagnrýnt hefur Frakka fyrir að reka nýlendustefnu í Afríku. Hún er upphaflega frá Kamarún en með svissneskt ríkisfang"

Úr grein eftir Ögmund Jónsson

Ég vil ekki í þennan pakka.

Ferlið: þetta er Aðildarsamningur það getið þið séð í bæklingi sem ESB gaf út 2011

Látum nördinu lokið að sinni en það er af nógu að taka. Allar síðurnar (linkarnir) geta leitt ykkur út og suður en vonandi aftur heim eða eins og rússneskt máltæki segir „Maður kemst á heimsenda á lyginni en ekki heim aftur“

Þið þurfið ekki að vera sammála mér en höfum það rétt sem við höldum fram og helst linka á viðurkenndar síður til að staðfesta það. Góða skemmtun

PAKKINN

Viljið þið skoða með okkur í ESB-pakkann

Sjá hvað þar leynist, þarf ekki já

farðið úr skónum og takið af ykkur jakkann

Því á netinu margt gagnlegt má sjá

Segir þú JÁ við aðlögun hefjum

En segir þú NEI við stolt frá fögnum

Kannski góðan samning fram merjum

Það ósennilegt samkvæmt öllum gögnum

Farið í sumar og sjáið landið

Kraftinn í fossum og friðsaman lækinn

Sveitina, kýrnar og fallega lambið

Við erum rík, sjáðu arf þinn.

Ítarefni Alþingis má skoða hér

Síða Evrópusambandsins skoða vel

Evrópuvefinn höfum við hér

Vef Heimssýnar, manni verður ekki um sel.

Höfundur er í stjórn Suðurlandsdeildar Til vinstri við ESB, og í Samtökum Hernaðarandstæðinga

