ESB-Pakkinn Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar 24. maí 2026 15:00 Komið og skoðið í pakkann með mér, ég er nörd og hef verið að skoða kosti og galla við að ganga í Evrópusambandið. Það þarf nefnilega ekki að segja JÁ í ágúst til að „skoða pakkann“, það kostar okkur tæpa 2 milljarða og kosningarnar sjálfar um 6–700 milljónir að lágmarki, en við getum flakkað vítt og breitt um netið nánast alveg ókeypis. Blessaður kaffibollinn Byrjum á að fá okkur kaffi. Hvað kaffið kostar er ekki spurning um verð eða hvort það sé ódýrara hér eða í öðrum löndum. Þegar við förum til Bjarna Harðar í Bókakaffi á Selfossi og fáum okkur kaffi er það til að njóta þess að sitja á Bókakaffi, ég hef ekki hugmynd um hvað kaffið kostar þar enda skiptir það ekki máli því við erum að njóta, leyfa okkur. Stundum fáum við okkur bakkelsi hjá Almari Bakara í Hveragerði eða á Selfossi þá er kaffið frítt með, enda erum við þá aðallega þar til að kaupa bakkelsið. Þegar við kaupum kaffi í Olís fáum við kaffið á 65 kr því við erum í 4x4, þá vantar okkur orku til að takast á við umferðina og lætin í bænum eða til að hafa með yfir heiðina heim, það er stundum lífsnauðsyn. Hér skal líka hafa í huga að við erum fámenn þjóð lengst úti í hafi, flutningskostnaður er hár og vegna þess hvað við erum „lítil“ þá fáum við ekki eins góða díla og aðrar þjóðir, skiljanlega. Þegar við fórum til Frakklands 2008 var verðlag svipað og hér, fór eftir því í hvaða búðir eða kaffihús þú fórst. Hvað kaffihús í miðbænum rukka fyrir kaffi fer eftir eftirspurn, það er aðallega eftirspurn og upplifun sem hefur áhrif á verðlag ekki hvort þú ert í ESB eða ekki. Svo þessi stormur í kaffibolla landsmanna hvað svo sem hann kostar er úr lausu lofti gripin því verð á kaffi er afstætt. Kaffibolli í Portúgal kostar um 1,50 evrur (216kr), en í Danmörku þarftu að borga um 4 evrur (577kr) sjá Verð á kaffibolla í miðbæ Reykjavíkur er 650 til 1200 (4,51 til 8,32 evrur) samkvæmt Wolt Staða Íslands Samkvæmt Evrópusambandinu er Ísland ekki með stöðu umsóknarríkis, „Í mars 2015 fór ríkisstjórnin fram á að „Ísland skyldi ekki teljast umsóknarríki um aðild að ESB“. Það getið þið séð hér, en samt í skýrslu sem ESB lét gera vegna áhuga núverandi ríkisstjórnarinnar kemur fram að „umsókn Íslands hefur aldrei verið formlega dregin til baka; henni hefur aðeins verið frestað“ Getum við treyst Evrópusambandinu? Ekki geri ég það. Utanríkisstefna ESB Enda þótt Evrópusambandið hafi verið stofnað til að koma á varanlegum friði í Evrópu hefur sambandið verið í farvegi hervæðingar í nokkurn tíma og skrifaði ég grein um áhyggjur mínar af því sem er kallað „hernaðarlegt Schengen“ ( ‘Military Schengen.') ESB og Ísrael ESB hefur staðið með Ísrael þrátt fyrir að Amnesty biðli til ESB um að hætta að styðja Ísrael Þrátt fyrir tillögur um frystingu á samstarfssamningi ESB og Ísraels sem 1.200.786 Evrópubúar undirrituðu, ákváðu utanríkisráðherrar ESB að fresta tillögum um fulla riftun samningsins, en sambandið hefur áður lagt til frystingu á viðskiptatengdum ívilnunum og fjárframlögum. ESB heldur hins vegar áfram að styrkja Ísrael á ýmsum sviðum og sér þess víða stað í skýrslum. ESB veitir Ísrael þannig pólitíska og fjárhagslega aðstoð vegna háþróaðrar efnahagsþróunar Ísraels. Að meðaltali nemur þetta sem til dæmis segir frá hér um 1,8 milljónum evra styrk á ári, til samstarfsverkefna í menntatekerfi og stjórnsýslu. Hernaðarstuðningurinn er hins vegar miklu meiri að vöxtum og fer þar minna fyrir gagnsærri skýrslugerð[ÖJ1] . Utanríkisstefna ESB er ekki okkar Ef við göngum í ESB þá tökum við upp utanríkisstefnu ESB og þar með þátt í þvingunaraðgerðum gegn Evrópubúum sem voga sér að vera ósammála ESB. "Nú er það að gerast að Evrópusambandið er að færa sig upp á skaftið og beita þvingunaraðgerðum inn á við, gagnvart eigin þegnum og einnig þegnum annarra Evrópuríkja. Sviss er þar dæmi um en þekkt er bannfæring Evrópusambandsins á rihöfundinum og greinandanum Jacques Baud, sem gagnrýnt hefur NATÓ og Evrópusambandið í tengslum við Úkraínustríðið, og Svisslendingnum Natalie Yamb sem gagnrýnt hefur Frakka fyrir að reka nýlendustefnu í Afríku. Hún er upphaflega frá Kamarún en með svissneskt ríkisfang" Úr grein eftir Ögmund Jónsson Ég vil ekki í þennan pakka. Ferlið: þetta er Aðildarsamningur það getið þið séð í bæklingi sem ESB gaf út 2011 Látum nördinu lokið að sinni en það er af nógu að taka. Allar síðurnar (linkarnir) geta leitt ykkur út og suður en vonandi aftur heim eða eins og rússneskt máltæki segir „Maður kemst á heimsenda á lyginni en ekki heim aftur“ Þið þurfið ekki að vera sammála mér en höfum það rétt sem við höldum fram og helst linka á viðurkenndar síður til að staðfesta það. Góða skemmtun PAKKINN Viljið þið skoða með okkur í ESB-pakkannSjá hvað þar leynist, þarf ekki jáfarðið úr skónum og takið af ykkur jakkannÞví á netinu margt gagnlegt má sjáSegir þú JÁ við aðlögun hefjumEn segir þú NEI við stolt frá fögnumKannski góðan samning fram merjumÞað ósennilegt samkvæmt öllum gögnumFarið í sumar og sjáið landiðKraftinn í fossum og friðsaman lækinnSveitina, kýrnar og fallega lambiðVið erum rík, sjáðu arf þinn. Ítarefni Alþingis má skoða hér Síða Evrópusambandsins skoða vel Evrópuvefinn höfum við hér Vef Heimssýnar, manni verður ekki um sel. Höfundur er í stjórn Suðurlandsdeildar Til vinstri við ESB, og í Samtökum Hernaðarandstæðinga Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson Skoðun Gat þess ekki að við myndum borga brúsann Hjörtur J. Guðmundsson. Skoðun Friður á Segulfirði Bjarni Karlsson Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson Skoðun Vindorkan – ný fjármálabóla í ríkjum ESB? Júlíus Valsson Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir Skoðun Skipulag, ábyrgð og meirihlutamyndun Marta Rut Ólafsdóttir,Lárus Jónsson Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun ESB-Pakkinn Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Gat þess ekki að við myndum borga brúsann Hjörtur J. Guðmundsson. skrifar Skoðun Friður á Segulfirði Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Vindorkan – ný fjármálabóla í ríkjum ESB? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Skipulag, ábyrgð og meirihlutamyndun Marta Rut Ólafsdóttir,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar Skoðun Fyrst upplýsingar og stöðugleiki, svo má kjósa Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Þegar hlutverkin deyja og sjálfið vaknar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason skrifar Skoðun Nokkur orð um einföldun eftirlits Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fólkið fær að ráða för Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson skrifar Skoðun Nei, ég vil ekki vinna með þér! Björn Leví Gunnarsson skrifar Skoðun Þrefölda svipa verðtryggingar á Íslandi Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar Skoðun Hver borgar brúsann? Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvaða áhrif hefði ESB-aðild á verðbólguna? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Er aithingi.is hættulegt lýðræðinu? Kristján Logason skrifar Skoðun Rafbyssugríman er fallin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju upplifa sumir kjósendur fjarlægð frá Samfylkingunni? Valerio Gargiulo skrifar Sjá meira