Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar 23. maí 2026 15:31 Hugtakið lýðræði felur í sér að lýðurinn ráði, kjósendur velji fulltrúa til setu í sveitarstjórnum eða á alþingi. Veruleikinn er annar. Lýðræðið er mjög takmarkað. Í flestum tilvikum hefur valið þegar farið fram innan stjórnmálaflokkanna áður en kjósendur mæta á kjörstað. Enginn kaus til dæmis Bjarna Guðjónsson eða Brynjar Níelsson, eða nokkra aðra sex frambjóðendur í efstu sætum á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Flokkurinn hefur síðustu áratugi í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík fengið sex til níu fulltrúa. Kjósendur flokksins velja því á kjörstað, með því að merkja við D-listann, frambjóðendurna í sætum sex til níu. Hinir eru allir sjálfkjörnir. Þeir voru valdir af kjörnefnd og samþykktir í fulltrúaráði flokksins. Þeir voru valdir í Valhöll. Ég nefni Sjálfstæðisflokkinn sérstaklega vegna þess að fastafylgi hans í Reykjavík hefur verið mjög stöðugt síðustu áratugi. Hinn stóri flokkurinn í borginni, Samfylkingin, hefur verið með óstöðugra fylgi og farið niður í þrjá borgarfulltrúa. En með sama hætti má segja að efstu tveir frambjóðendur á lista Samfylkingarinnar í nýafstöðnum kosningum hafi verið sjálfkjörnir. Kjósendur höfðu í sjálfu sér ekkert um þá að segja. Í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna í Reykjavík héldu aðeins Píratar opið prófkjör. Hjá öðrum framboðum voru listar ákveðnir af kjörnefndum, stjórnum eða fámennum hópum innan flokkanna. Þetta er veikleiki í íslensku lýðræði sem sjaldan er ræddur. Kjósendur velja flokka en flokkskerfið velur fólkið. Raunverulegt val kjósenda á einstaklingum er mun minna en almennt er talið. Styrkja persónukjör - draga úr miðstýringu flokka Ég er ekki að gera lítið úr mikilvægi stjórnmálaflokka. En veikleiki þeirra blasir við þegar æðsta vald innan flokka fær í raun úrslitavald um það hvaða kjörnir fulltrúar veljast til starfa í umboði flokks. Í því ljósi má eðlilega spyrja hvort lýðræðið sé orðið helst til óbeint. Til þess að endurræsa lýðræðið þyrfti að styrkja persónukjör og draga úr miðstýringu flokka, skapa sterkari tengingu milli kjörinna fulltrúa og hverfa eða svæða. Í stuttu máli: Opnari listar og raunverulegt persónukjör gætu fært valdið nær kjósendum sjálfum. Í mörgum öðrum löndum hafa kjósendur meiri áhrif á einstaklingana sjálfa. Í Finnlandi er persónukjör áberandi og í Sviss geta kjósendur jafnvel breytt listum verulega. Þar er tengingin milli kjósenda og kjörinna fulltrúa beinni en hér. Í minningunni voru hér áður fyrr bæjarlistar og óháð framboð mun sýnilegri í íslenskum sveitarstjórnum en þau eru í dag. Þróunin virðist vera að færast í átt að yfirráðum stjórnmálaflokkanna sem bjóða fram á landsvísu. Af stærri sveitarfélögunum er L-listinn á Akureyri nánast söguleg undantekning. Ópólitískt þjónustuhlutverk sveitarstjórna Í aðdraganda kosninganna fyrr í mánuðinum hafði ég á tilfinningunni að umræðan snerist oft á tíðum minna um sveitarfélagið sjálft en meira um stöðu stjórnmálaflokka á þingi. Framboð á höfuðborgarsvæðinu voru nær öll tengd landsmálaflokkum eða skýrum pólitískum fylkingum. Umræðan litaðist af landsmálum, ríkisstjórn og stjórnarandstöðu sem rímar illa við sveitarstjórnir því þær hafa fyrst og fremst miklu ópólitísku þjónustuhlutverki að gegna. Þær reka leikskóla og grunnskóla, sinna skipulagsmálum, félags- og velferðarþjónustu, samgöngum, íþróttaaðstöðu og fjölmörgu öðru sem snertir daglegt líf fólks með beinum hætti. Þetta eru verkefni sem kalla í fæstum tilvikum á hugmyndafræðileg átök eins og þau birtast í landsmálunum. Lýðræði á ekki einungis að snúast um réttinn til að kjósa flokka. Tryggja þarf að kjósendur hafi raunverulegt val um frambjóðendur, um fólk. Höfundur er fyrrverandi frétta- og dagskrárgerðarmaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Gunnar Salvarsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson Skoðun Halldór 23.05.2026 Halldór Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar Skoðun Fyrst upplýsingar og stöðugleiki, svo má kjósa Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Þegar hlutverkin deyja og sjálfið vaknar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason skrifar Skoðun Nokkur orð um einföldun eftirlits Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fólkið fær að ráða för Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson skrifar Skoðun Nei, ég vil ekki vinna með þér! Björn Leví Gunnarsson skrifar Skoðun Þrefölda svipa verðtryggingar á Íslandi Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar Skoðun Hver borgar brúsann? Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvaða áhrif hefði ESB-aðild á verðbólguna? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Er aithingi.is hættulegt lýðræðinu? Kristján Logason skrifar Skoðun Rafbyssugríman er fallin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju upplifa sumir kjósendur fjarlægð frá Samfylkingunni? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Launastefna Seðlabankans: Hverjir sitja eftir? Ingvar Freyr Ingvarsson,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Ár í eldlínunni Einar Bárðarson skrifar Skoðun Íslenskir hermenn? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun „Er pláss fyrir sjálfstæða sjónvarpsmiðla á Íslandi?“ Hólmgeir Baldursson skrifar Skoðun Húsnæði á Íslandi er helmingi minna á færi okkar en það var fyrir tuttugu árum Arnar Kjartansson skrifar Sjá meira