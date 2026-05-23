Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar 23. maí 2026 15:01 Nú ræðum við um þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þjóðin fær tækifæri til að ákveða hvort Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það er mikilvægt að hafa í huga að ef þjóðin segir já við því verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla haldin þegar samningur liggur fyrir. Þá fyrst verður tekin afstaða til þess hvort Ísland gangi í Evrópusambandið eða ekki. Í þessari umræðu takast eðlilega á ólík sjónarmið um kosti og galla aðildar. Í ræðu á Alþingi í vikunni benti Dagur B. Eggertsson á að íslensk heimili greiði um 100 milljarða króna á ári í hærri vexti vegna íslensku krónunnar. Því var svarað um hæl að hér væri um innistæðulaus loforð að ræða. En í grein á Vísi í dag fer Halldór Jörgen Olesen, sem heldur úti verdbolga.net, yfir gögnin og kemst að þeirri niðurstöðu að þessi tala sé líklega fremur varlega áætluð. Raunkostnaður íslenskra heimila vegna vaxtaálags krónunnar gæti verið enn meiri. Hundrað milljarðar á ári eru gríðarlegir fjármunir. En hvað þýðir það fyrir venjulegt fólk? Meðalheimili á Íslandi skuldar um 40 milljónir króna í húsnæðislánum. Vaxtamunurinn sem fylgir stöðugri mynt gæti þýtt eina til tvær milljónir króna í lægri vaxtagreiðslur á ári fyrir venjulega fjölskyldu. Fyrir ungt fólk og barnafjölskyldur getur það skipt sköpum. Það getur þýtt minna álag, meira öryggi, aukinn sparnað og fleiri möguleika til að byggja upp gott líf. Hvað með atvinnulífið? Hvað myndi það þýða fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki um allt land að vera með minni vaxtakostnað? Fyrir bændur sem þurfa að fjárfesta í vélum og aðstöðu? Fyrir fólk í nýsköpun og atvinnurekstri sem þarf að taka áhættu og byggja upp verðmæti? Fjármagnskostnaður skiptir öllu máli í litlu hagkerfi og á Íslandi hefur hann verið langtum hærri en víða annars staðar. Krónan hefur ekki sömu áhrif á alla því í raun búum við við tvöfalt kerfi. Stórfyrirtæki og stórútgerð geta tekið lán og gert upp í erlendri mynt með lægri og stöðugri vöxtum. Almenningur og smærri fyrirtæki sitja hins vegar uppi með íslensku krónuna og þann óstöðugleika sem henni fylgir. Núverandi kerfi eykur ójöfnuð og mismunar fólki og fyrirtækjum og sá mismunur mun bara aukast í náinni framtíð. Látum ekki hræða okkur frá framförum Mótrökin sem nú heyrast minna um margt á umræðuna sem átti sér stað áður en Ísland gekk inn í EES. Þá voru líka sagðar ófaraspár og alið á ótta um að Ísland myndi tapa sjálfstæði sínu og hagsmunum. Í dag eru flestir sammála um að EES-samningurinn hafi verið eitt mikilvægasta framfaraskref sem Ísland hefur stigið. Við eigum ekki að óttast það að ræða framtíð okkar af yfirvegun og sjálfstrausti. Að hefja viðræður jafngildir ekki inngöngu. Það þýðir einfaldlega að þjóðin fái tækifæri til að sjá samning og taka upplýsta ákvörðun um eigin framtíð. Við erum fullvalda þjóð með sterka stöðu, öflugt samfélag og skýra hagsmuni. Við eigum að nálgast slíkar viðræður af öryggi, ekki ótta. Höfundur er þingmaður Samfylkingarinnar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Ása Berglind Hjálmarsdóttir Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Samfylkingin Mest lesið Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson Skoðun Halldór 23.05.2026 Halldór Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Enginn kaus Bjarna eða Brynjar Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hvað myndir þú gera við auka milljón á ári? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Galin skattheimta ríkisstjórnarinnar Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar Skoðun Fyrst upplýsingar og stöðugleiki, svo má kjósa Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Króatar og ávextir ESB-aðildar Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Þegar hlutverkin deyja og sjálfið vaknar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Dagur og Diljá - dómur er fallinn Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Styrkur í fjárfestingu í sjávarútvegi Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Það er gott að vera kristinn, en slæmt þegar fáfræðin fær að ráða för María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason skrifar Skoðun Nokkur orð um einföldun eftirlits Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fólkið fær að ráða för Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson skrifar Skoðun Nei, ég vil ekki vinna með þér! Björn Leví Gunnarsson skrifar Skoðun Þrefölda svipa verðtryggingar á Íslandi Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar Skoðun Hver borgar brúsann? Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvaða áhrif hefði ESB-aðild á verðbólguna? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Er aithingi.is hættulegt lýðræðinu? Kristján Logason skrifar Skoðun Rafbyssugríman er fallin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju upplifa sumir kjósendur fjarlægð frá Samfylkingunni? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Launastefna Seðlabankans: Hverjir sitja eftir? Ingvar Freyr Ingvarsson,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Ár í eldlínunni Einar Bárðarson skrifar Skoðun Íslenskir hermenn? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun „Er pláss fyrir sjálfstæða sjónvarpsmiðla á Íslandi?“ Hólmgeir Baldursson skrifar Skoðun Húsnæði á Íslandi er helmingi minna á færi okkar en það var fyrir tuttugu árum Arnar Kjartansson skrifar Sjá meira