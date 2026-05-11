Undanfarið hafa birst fréttir um skipulagða vasaþjófnaði á vinsælum ferðamannastöðum á Íslandi, meðal annars við Þingvelli og Gullfoss.
Fyrir marga Íslendinga vekja slíkar fréttir sterk viðbrögð. Kannski vegna þess að Ísland hefur lengi verið eitt þeirra samfélaga þar sem traust hefur verið hluti af daglegu lífi. Fólk hefur vanist því að geta skilið eftir hluti án mikillar áhyggju og ferðast um með öryggistilfinningu sem víða annars staðar í heiminum er ekki sjálfsögð.
Ég kem frá Napólí, borg þar sem fólk lærir mjög snemma að passa veskið sitt og fylgjast vel með umhverfinu. Þar hafa vasaþjófar lengi verið hluti af raunveruleika stórborgarinnar.
Þess vegna fannst mér áhugavert að sjá umræðuna hér á Íslandi.
En það sem mér finnst enn áhugaverðara er ákveðin þversögn sem ég hef tekið eftir í Napólí síðustu ár.
Á sama tíma og ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega hefur miðborgin einnig breyst á ákveðinn hátt. Fleiri ferðamenn, fleiri myndavélar, meiri sýnileiki, öflugri ferðaþjónusta og stöðug nærvera fólks hefur sums staðar gert ákveðna tegund götuglæpa erfiðari en áður.
Ferðaþjónusta getur vissulega skapað ný vandamál, en hún getur líka breytt samfélögum á óvæntan hátt.
Á Íslandi er umræðan um vasaþjófnað líklega ekki aðeins um glæpi. Hún snýst líka um breytingu á samfélagslegri tilfinningu.
Þegar lítið samfélag opnast hratt fyrir heiminum breytist ekki aðeins hagkerfið eða ferðamannafjöldinn. Einnig breytist hugmyndin um öryggi, traust og daglegt líf.
Kannski er það ástæðan fyrir því að slíkar fréttir hafa svona sterk áhrif hér.
Ekki vegna þess að Ísland sé orðið hættulegt land.
Langt því frá.
Heldur vegna þess að fólk finnur að ákveðin sakleysiskennd samfélagsins er ekki jafn sjálfsögð og áður.
Ef um er að ræða skipulagða hópa sem ferðast milli landa til að fremja slík brot, þá er mikilvægt að bregðast hratt við áður en vandamálið festir rætur.
Ísland hefur ákveðna sérstöðu í þessu samhengi. Landið er lítið, ferðamannastaðirnir eru tiltölulega fáir og samfélagið býr enn yfir miklu trausti og sterkri samfélagsvitund.
Kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að Ísland hefur enn tækifæri til að halda slíku vandamáli í skefjum.
Sýnilegri viðvera lögreglu á vinsælum ferðamannastöðum gæti haft mikil áhrif. Sama gildir um betri upplýsingar til ferðamanna og aukið samstarf við önnur Evrópulönd ef um skipulagða hópa er að ræða.
En mikilvægt er líka að bregðast ekki við með ótta eða einföldum alhæfingum.
Ferðaþjónustan hefur fært Íslandi gríðarleg tækifæri og gert landið sýnilegra í heiminum en nokkru sinni áður.
Áskorunin felst líklega í því hvernig hægt er að vernda það traust sem hefur lengi einkennt íslenskt samfélag á sama tíma og landið verður sífellt alþjóðlegra.
Öryggi byggist ekki aðeins á eftirliti eða lögreglu.
Það byggist líka á samfélagsmenningu og þeirri ákvörðun að leyfa ekki vandamálum að verða eðlilegur hluti af daglegu lífi.
Höfundur er skáld, rithöfundur og þýðandi.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Þórdís Rós Harðardóttir skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar
Isabel Alejandra Diaz skrifar
Garðar Gíslason skrifar
Hrafn Bjarnason skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Karólína Fabína Söebech skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Stein Olav Romslo,Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Hildur Einarsdóttir skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Sigurþóra Bergsdóttir skrifar
Dóra Þorleifsdóttir skrifar
Kristín Edda Óskarsdóttir skrifar
Inga Þyrí Kjartansdóttir skrifar
Jóhann Skagfjörð Magnússon skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
María Rún Þorsteinsdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar