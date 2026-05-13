Á laugardaginn kjósum við um framtíð Hafnarfjarðar. Framsókn hefur á síðustu árum sýnt það í verki að flokkurinn stendur með fólkinu í bænum, styður við fjölskyldur og atvinnulíf og stendur við gefin fyrirheit. Hljóð og mynd fara saman. Hér hafa álögur á fjölskyldufólk verið lækkaðar, innviðir byggðir upp og fjölskylduvænt samfélag styrkt, samhliða stöðugri og kröftugri uppbyggingu íbúðarhúsnæðis um allan bæ á síðustu árum.
Undir forystu Valdimars Víðissonar hefur Hafnarfjörður tekið mikilvæg skref fram á við. Valdimar hefur gegnt embætti bæjarstjóra af krafti og fagmennsku og býr yfir þeim eiginleikum sem skipta mestu máli í slíku starfi. Skrifstofan hans er opin, hann hlustar á fólk og hann framkvæmir. Það skiptir máli. Bæjarbúar finna að þeim er sýnd virðing og að þeirra hagur skiptir raunverulegu máli.
Framboðslisti Framsóknar í Hafnarfirði er skipaður öflugu og samhentu fólki með fjölbreytta reynslu og þekkingu. Þar er breitt aldursbil og ólíkur bakgrunnur, sem er nauðsynlegt til að byggja upp samfélag sem endurspeglar alla bæjarbúa. Sýnin er skýr: Hafnarfjörður á að vera staður þar sem gott er að alast upp, gott fyrir ungt fjölskyldufólk að búa og gott að eldast og njóta efri áranna. Við verðum að halda áfram á þeirri vegferð og byggja upp samfélag fyrir alla.
Valdimar er mér ekki aðeins góður vinur heldur hefur hann einnig verið traustur samstarfsmaður í gegnum tíðina og ég veit að hann gefur ekkert eftir í því verkefni að byggja hér upp réttlátt og sanngjarnt samfélag fyrir fólk og fyrirtæki. Með hann í forystu verður bæjarstjórn Hafnarfjarðar áfram öflug, ábyrg og með fókusinn þar sem hann á að vera, á fólkinu í bænum.
Framsókn hefur góða sögu að segja eftir átta ár við stjórn bæjarins. Menningar- og atvinnulíf bæjarins blómstrar, íþróttalífið stendur sterkt, bærinn er vel rekinn, snyrtilegur og fallegur. Uppbygging íbúðarhúsnæðis er á góðum stað og leikskólamálin standa sterkum fótum. Við eigum ekki að hægja á þeirri vegferð núna.
Ég styð Valdimar Víðisson heilshugar áfram til góðra verka á næsta kjörtímabili og treysti honum til að leiða Hafnarfjörð áfram af ábyrgð, festu og metnaði.
Höldum áfram að byggja upp fjölskylduvænt og öflugt samfélag til framtíðar hér í Hafnarfirði.
Höfundur er frv. formaður bæjarráðs í Hafnarfirði og frv. þingmaður.
