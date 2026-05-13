Fyrir hvern er byggt?

Nýverið gerði Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) könnun um skipulags- og búsetuóskir Íslendinga. Þar kemur m.a. fram að 84,3% svarenda Kópavogs telja að tvö eða fleiri bílastæði á hverja íbúð eða eign sé hæfilegur fjöldi bílastæða. Er spurt var hversu hlynntur eða andvígur svarandinn væri þéttingu byggðar í nánasta nærumhverfi við heimili sitt má sjá að einungis 17% Kópavogsbúa eru hlynnt eða mjög hlynnt. Þessar tölur gefa augaleið að töluverður minnihluti íbúa Kópavogs er að óska eftir þeirri þéttingu sem keyrt hefur verið á síðustu ár í bænum.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs til ársins 2040 má sjá að á svokölluðum þróunarsvæðum er hvergi gert ráð fyrir tveimur bílastæðum á íbúð. Aftur á móti er gert ráð fyrir á flestum stöðum tveimur hjólastæðum á íbúð. Er það áhugavert í ljósi þess að í fyrrnefndri könnun kváðust 7% íbúa í Kópavogi hjól vera sinn daglega ferðamáta. Á sama tíma kváðust 80% notast við einkabíl. Höfundur veltir því fyrir sér fyrir hvern er verið að byggja? Samkvæmt framangreindri könnun og samræðum við íbúa síðustu vikur hefur nánast enginn áhuga á þessari þróun. Óneitanlega fær maður það á tilfinninguna að markmið þessarar byggðastefnu sé að knýja fólk til að hætta að notast við einkabíl og notast við Borgarlínu sem mun hugsanlega koma einhvern tímann. Fram að því skal vera gert eins erfitt og mögulegt er að notast við einkabíl. Höfundur metur því að meirihlutinn í Kópavogi sé því miður kominn á sömu vegferð og yfirvöld í Reykjavík. Eða að byggt er eins og stjórnmálamönnum finnst að byggð eigi að vera en ekki í samræmi við vilja íbúa. Afleiðingar af þessari stefnu eru að eignir seljast verr því fólk vill ekki þessar eignir. Þá eru bílastæði seld dýrum dómi. Það eitt nægir að skoða fasteignaauglýsingar en þar er tekið fram með hástöfum að bílastæði fylgi íbúð enda jafn sjálfsagður hlutur orðinn að lúxus sem ekki er sjálfsagður.
Miðflokkurinn hafnar þessari þróun. Bílastæði eiga ekki að vera lúxusvara og bílastæðakvíði á ekki að vera hluti af daglegu lífi. Það á ekki að vera vandkvæðum háð að fá einhvern í heimsókn til þín eða halda barnaafmæli. Miðflokkurinn vill tryggja tvö bílastæði á íbúð og byggja í samræmi við vilja íbúa. Ef þú vilt það líka, settu X við M þann 16. maí nk.
Höfundur skipar 5. sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi.
Svava Halldóra Friðgeirsdóttir skrifar
Sigrún Magnúsdóttir skrifar
Trausti Örn Þórðarson skrifar
Svenný Kristins skrifar
Hanna Dóra Markúsdóttir skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Bjarni Thor Kristinsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir skrifar
Jón Bjarni Steinsson skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Sólveig Skaftadóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Charlotte Ólöf Jónsdóttir Biering skrifar
Eva Rún Helgadóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Arna Sif Ásgeirsdóttir skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Ágúst Kvaran skrifar
Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar