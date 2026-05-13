Samfylkingin á Akureyri hefur sett það á stefnuskrá sína fyrir kosningarnar 16. maí að innleiða verkefnið „Gott að eldast“ á Akureyri. Verkefnið var innleitt sem tilraunaverkefni í Mosfellsbæ og hefur verið gerður að því góður rómur. Hugmyndafræði verkefnisins þykir okkur góð en í stuttu máli gengur það út á að mæta ört stækkandi og virkari hópi eldri borgara sem er okkur mikils virði. En hvað myndi breytast ef verkefnið „Gott að eldast“ yrði innleitt á Akureyri?
„Gott að eldast“ er unnið í samstarfi sveitarfélags sem tekur þátt og tveggja ráðuneyta; félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis.
Með slíku samstarfi yrði til samþætt þjónusta og er þar bæði átt við þjónustu við hvern og einn einstakling en einnig að rekstur þjónustunnar yrði á einni hendi, fjármagnaður sameiginlega af ríki og sveit. Sem dæmi þá væri einn aðili að reka samþætta heimaþjónustu á svæðinu, ekki væri lengur um að ræða aðskilda heimahjúkrun og heimaþjónustu.
Í verkefninu er lögð áhersla á að vinna gegn einmanaleika og félagslegri einangrun eldra fólks og finna leiðir til að auka virkni og vellíðan íbúa.
Í Mosfellsbæ var dagdvalarrýmum fjölgað og einnig sett á fót dagþjálfunarrými fyrir eldra fólk með skerta getu vegna heilabilunarsjúkdóma. Á Akureyri bráðvantar slík úrræði og þörfin brýn á að setja þetta í algeran forgang. Þar var einnig komið á heima-endurhæfingarteymi með stuðningi heilbrigðisráðuneytis, en teymið veitir persónumiðaða þjónustu sem fer fram á heimili viðkomandi notanda. Með þjónustunni fær fólk tímabundna þjálfun og ráðgjöf til að auka færni, virkni og bjargráð í athöfnum daglegs lífs. Þannig mætir þjónustan íbúanum á hans heimavelli.
Eldra fólk leggur mikið til samfélagsins sem það byggði upp með það að markmiði og í þeirri von að geta átt áhyggjulaust ævikvöld. Það er afar mikilvægt að stuðla að auknu heilbrigði og betri líðan þessa hóps. Það er löngu tímabært að ALLIR átti sig á mikilvægi eldri borgara, hætti að kasta málefnum þeirra á milli kerfa eins og heitri kartöflu og taka utan um málaflokkinn af virðingu, festu og í góðu samstarfi við eldri borgarana sjálfa. Samfylkingin á Akureyri er tilbúin í það verkefni.
Höfundur skipar 2. sæti á lista Samfylkingarinnar á Akureyri.
