Græni tefillinn

Einu sinni var grænn trefill...Þetta gæti verið upphafið á notalegu ævintýri og að mörgu leyti er sá græni trefill það sem ég ætla að segja frá. Fyrir margt löngu lögðu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fram hugmynd að grænum trefli/göngustíg á hálsum við efri mörk byggða – allt frá Esjunni að Hafnarfirði eða um 50 km. Dásamlegt útivistarsvæði í fjölbreytti náttúru – hraunbreiður, votlendi, skógur og kjarr.
Samið var við Skógrækt ríkisins um gróðursetningu í umhverfi stígsins. Eins og í ævintýrum urðu á vegi græna trefilsins áskoranir, en núna er góður gangur í framkvæmdum. Þetta verður einstakt skógræktar- og útivistarsvæði fyrir öll sveitarfélögin. Merki um góða samvinnu milli sveitarfélaga, sem að auki stuðlar að heilbrigðum lífsstíl íbúa. Græni trefillinn er þó fyrst og fremst framsýnt skipulagsverkefni, skipulag sem gefur lífinu gildi.
Ég efast um að nokkur höfuðborg geti boðið upp á eins mikla fjölbreyttni í náttúru og athafnasvæðum fyrir íbúa til að njóta.
Frá göngu á hæðum eða hálsum umhverfis borgina getum við borgarbúar gengið meðfram Elliðaánum og skoðað fossa og flúðir og með heppni sé lax stökkva.
Í göngu meðfram ströndu í tignarlegu umhverfi er ánægjulegt að virða fyrir sér auðugt fuglalífið og einnig má sjá seli lóna fyrir landi. Óborgarleg lífsgæði.
Fiðringur fer um fætur margra á björtum vetrardögum – þegar ljós glitra í hlíðum Bláfjalla. Fyrir utan að vera falleg sjón er stórkostlegt að eiga slíka útivistarparadís að vetri í nágrenni borgarinnar.
Þegar gras grær að vori á golfvöllum borgarinnar lifnar yfir mörgum og þau þurfa ekki lengur að fara annað til að iðka högg sín til að hitta holur.
Þá veitir græni trefillinn skjól fyrir hesta og menn á útmánuðum.
Í öllum okkar gerðum þurfum við að huga að þessum auðlindum og gæta þeirra. Tökum undir orð Einars Þorsteinssonar um að margt er gott og fallegt í Reykjavík, en annað er klúðurslegt og því viljum við breyta.
Komum Reykjavík á grænt ljós umvafða grænum trefli.
Höfundur er fyrrum borgarfulltrúi, þingmaður, ráðherra og skipar 46. sætið á lista Framsóknar í Reykjavík.
Svava Halldóra Friðgeirsdóttir skrifar
Sigrún Magnúsdóttir skrifar
Trausti Örn Þórðarson skrifar
Svenný Kristins skrifar
Hanna Dóra Markúsdóttir skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Bjarni Thor Kristinsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir skrifar
Jón Bjarni Steinsson skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Sólveig Skaftadóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Charlotte Ólöf Jónsdóttir Biering skrifar
Eva Rún Helgadóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Arna Sif Ásgeirsdóttir skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Ágúst Kvaran skrifar
Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar