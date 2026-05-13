Ég bauð mig fram á lista Framsóknar í Kópavogi af ástríðu fyrirþví að gera góðan bæ og þjónustu hans enn betri. Ég trúi aðalltaf megi bæta hlutina; stundum með langhlaupi, en oft dugarað taka stuttan, markvissan sprett. Ég er í 4. sæti á listanum oghef á undanförnum vikum haft ánægju á að hitta Kópavogsbúaog ræða við þá um málefni Kópavogs og framtíð. Það hefurgefið mér mikið að hlusta á allskonar raddir; raddir meðhugmyndir sem eru til góðs fyrir Kópavog.
Ég hef verið virk í foreldrafélagi Hörðuvallaskóla og tekið þátt í foreldrarölti í Kórahverfi. Einnig hef ég setið í mennta-, velferðar- og mannréttindaráðum. Af þeirri reynslu er ljóst aðbæta má vinnuumhverfi kennara og starfsfólks, m.a. með því aðstyrkja stuðningskerfi skólanna og fjölga fagstéttum á borð viðþroskaþjálfa, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa og sálfræðinga. Nemendur myndu þá fá heildrænni aðstoð við nám sitt eftirþörfum hvers og eins. Stuðningur við foreldra/forráðamanna er einnig mikilvægur og því vil ég beita mér fyrir því að foreldrar fái nauðsynlega aðstoð.
Ég sé, sem foreldri barna í íþróttum og tómstundum, hversumikið forvarnargildi slíkt starf hefur og hvað það skiptir málifyrir lífsgæði. Börn og ungmenni eiga að geta tekið þátt án þessað há gjöld séu hindrun. Við í Framsókn í Kópavogi viljumfjölga árgöngum í gjaldfrjálsum íþróttum og tómstundum og eflastuðning við fjölbreytt íþróttastarf. Öll börn eiga að fá tækifæritil að blómstra.
Mér er annt um að eldri borgarar hafi val á að búa sem lengst á sínum heimilum og vil ég efla heimaþjónustu þeim til handa. Verkefnið Virkni og vellíðan hefur sannað sig og er nauðsynlegtað það haldi áfram til að efla lífsgæði eldri borgara.
Mér þykir gott að búa í Kópavogi og hér vil ég vera. Ég vil aðsveitarfélagið grípi íbúana þegar á þarf að halda, hvort sem þaðer félagslegt húsnæði, heimilisaðstoð eða annars konarstuðningur. Velferðarþjónustan á að standa opin þeim semstanda höllum fæti og hjálpa fólki að komast aftur til virkni ogþátttöku í samfélaginu.
Við í Framsókn viljum bjóða alla nýja íbúa Kópavogs velkomnameð því að leiðbeina þeim hvaða þjónustu sveitarfélagið er aðveita. Hvort sem það er í formi t.d. snjómoksturs, skólafrístundar, eða heimilisaðstoðar. Nýjir íbúar þurfa að vita hvert þeir eiga að snúa sér og við þurfum að veita þærupplýsingar. Aðgengi að þessum mikilvægu upplýsingum þurfaeinnig að vera fyrir sem hafa ekki íslensku að móðurmáli.
Kæri kjósandi! Ég bið þig um stuðning með því að setja X við B í sveitarstjórnarkosningunum. Ég mun gera mitt allra besta til aðKópavogur verði áfram góður kostur til búsetu, meðframúrskarandi þjónustu og vel reknu sveitarfélagi. Kópavogurer heimili okkar allra. Samvinna, ábyrgð og skynsemi.
Höfundur skipar 4. sæti á lista Framsóknar í Kópavogi tilsveitarstjórnarkosninga 16. maí nk.
Svava Halldóra Friðgeirsdóttir skrifar
