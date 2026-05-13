Nú styttist í sveitarstjórnarkosningar og þá gefst okkur tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif á nærsamfélagið okkar.
Mitt nærsamfélag heitir Garðabær og þar er ágætt að búa. Frá mínu heimili er stutt í leikskóla og matvöruverslun og öll almenn þjónusta yfirleitt innan seilingar. En það er ekki þar með sagt að allt sé eins og best verður á kosið.
Sem Garðbæingur ætti maður ekki að þurfa að fara í nágrannasveitarfélögin til að komast á tónleika eða aðra menningarviðburði. En þannig er það samt aðeins og oft. Vissulega er ástandið mun betra en það var. Hér er rekið flott Hönnunarsafn og Jazzþorpið er frábært. Svo eru minni viðburðir og tónleikar af og til. En það væri hægt að gera svo miklu meira.
Í Garðabæ skortir einfaldlega grunninnviði fyrir menningarlíf. Hér er hvorki alvöru tónleikasalur né menningarhús og menningarstefna bæjarins er bæði gömul og úrelt. Reyndar á nú loksins að stækka okkar ágæta Tónlistarskóla en börnin sem lentu á biðlistum síðustu ára hafa nú þegar misst af lestinni.
Við í Samfylkingunni viljum breyta þessu. Við viljum byggja menningarhús þar sem íbúar geta bæði notið og skapað. Menning á ekki að vera munaður heldur er hún nauðsynlegur þáttur í því að byggja upp lifandi samfélag.
Ef betur er að gáð er ljóst að Garðabær hefur allt of lengi setið í farþegasætinu þegar kemur að menningarmálum og látið nágrannabæina ráða för. Við sitjum einfaldlega hjá á meðan aðrir byggja upp innviði og skapa mannlíf. Því miður á þetta ekki bara við um menninguna.
Til eru dæmi um að fólk hafi þurft að flytja til annarra bæjarfélaga vegna þess að það fékk ekki þá félagslegu þjónustu í Garðabæ sem það þurfti á að halda og á rétt á, samkvæmt lögum. Það er grafalvarlegur vitnisburður um hina værukæru bæjarstjórn sem hefur haft áratugi til að byggja upp þjónustu og innviði. Nokkrar skóflustungur korter í kosningar breyta ekki miklu.
Nú er kominn tími á breytingar. Bæjarstjórn Sjálfstæðisflokksins er mjög einsleitur hópur sem endurspeglar alls ekki hið fjölbreytta og skemmtilega samfélag sem Garðabær er í dag. Við skulum því hleypa þeim í kærkomið frí.
Samfylkingin er öflugur jafnaðarmannaflokkur sem lætur verkin tala. Veljum jöfnuð, kjark og framfarir fyrir Garðabæ.
Setjum X við S.
Höfundur er menningarstjórnandi og óperusöngvari og skipar 8. sæti á lista Samfylkingarinnar í Garðabæ.
