Skoðun

Hver ber á­byrgð á stöðu Hafnar­fjarðar?

Karólína Helga Símonardóttir skrifar

Rekstur Hafnarfjarðarbæjar er ekki sjálfbær, og er undir vaxandi álagi. Skuldahlutföll hafa hækkað og svigrúm til fjárfestinga í grunnþjónustu hefur minnkað. Þetta hefur bein áhrif á getu bæjarins til að fjárfesta í viðhaldi, bæta innviði og þjónusta bæjarbúa. Hver króna sem fer í óhagkvæman rekstur er króna sem nýtist ekki til að bæta bæinn okkar, nýtist ekki til þess að bæta kennslu barnanna, nýtist ekki til þess að laga holurnar í götunni eða til þess að klára hverfin.

Þetta snýst um ábyrgð

Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að fara vel með fjármuni íbúa Hafnarfjarðar. Þar hefur núverandi meirihluti því miður brugðist því trausti sem þeim var sýnt.

Við í Viðreisn teljum að Hafnarfjörður þurfi ekki fleiri loforð, heldur skýrari forgangsröðun, ábyrgari fjármál og einfaldari stjórnsýslu.

Ábyrgur rekstur er forsenda velferðar

Tækifærin til umbóta eru til staðar. Stjórnsýsla Hafnarfjarðar er þunglamaleg og flókin, verkefni skarast og ferlar eru óljósir. Þetta er engum til framdráttar, ekki bæjarbúum og ekki öllu því góða fólki sem vinnur fyrir bæjarfélagið. Það er öllum í hag að gera betur.

Við í Viðreins viljum einfalda kerfið og nýta fjármuni betur. Við leggjum áherslu á hagræðingu sem byggir á markvissri greiningu á rekstri, mögulegri sameiningu verkefna, skýrari ábyrgð og mælanlegum markmiðum. Með slíkri nálgun má styrkja fjárhag bæjarins án þess að skerða þjónustu og jafnframt bæta starfsumhverfi þeirra sem vinna fyrir bæinn.

Ábyrg stjórnmál fyrir Hafnarfjörð

Staða Hafnarfjarðar kallar á yfirvegun, ekki uppboð loforða. Ábyrg fjármál snúast um að horfast í augu við stöðuna, forgangsraða, einfalda og byggja kerfi sem standast tímans tönn.

Við í Viðreisn viljum horfa lengra en eitt kjörtímabil. Við ætlum að reka sveitarfélag sem nýtir skattfé af ábyrgð, styrkir grunnþjónustu og tryggir börnum og fjölskyldum stöðugleika til framtíðar.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði.

