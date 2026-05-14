Þetta gerðum við á 15 mánuðum

Nýr meirihluti Samfylkingar, Pírata, Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs , Sósíalista og Flokks fólksins tók við stjórn Reykjavíkur eftir pólitíska yfirplottun oddvita Framsóknarflokksins snemma árs 2025. Um var að ræða fyrsta fimm flokka meirihlutann í sögu borgarinnar, sem tók við krefjandi aðstæðum í borgarsjóði, húsnæðismarkaði, leikskólamálum og innviðauppbyggingu.
Þrátt fyrir efasemdir um stöðugleika samstarfsins hefur meirihlutinn á 15 mánuðum komið fjölda stórra mála áfram í framkvæmd og afgreiðslu. Fleiri tillögur hafa verið lagðar fram og afgreiddar í borgarstjórn á þessu tímabili en samanlagt á þremur árum þar á undan. Frá upphafi var jafnframt lögð áhersla á virka dagskrá og stöðuga framvindu mála á hverjum fundi.
Samstarfsflokkarnir hafa stýrt borginni við krefjandi aðstæður í efnahagsmálum, hátt vaxtastig og verðbólgu. Viðbrögð okkar voru að verja grunnþjónustuna fremur en að fara í harkalegan niðurskurð, á sama tíma og áfram var fjárfest í innviðum og verkefnum forgangsraðað með skýrari hætti.
Áhersla hefur verið lögð á aukið gagnsæi og styrkari rekstrarstjórn, meðal annars með auknu eftirliti með aksturs- og ferðakostnaði, ráðgjafakaupum, útboðum, innkaupum og ráðningum. Innkaupastefna hefur verið endurnýjuð og verklag gert skýrara, með það að markmiði að styrkja traust og yfirsýn í rekstri borgarinnar.
Húsnæðisuppbygging var sett strax í forgang. Unnið hefur verið að auknu framboði íbúða, fleiri hagkvæmum lausnum og hraðari skipulagsferlum, með aukinni samvinnu við verkalýðshreyfinguna og óhagnaðardrifin húsnæðisfélög.
Meðal annars hefur verið unnið að nýjum samstarfssamningum og viljayfirlýsingum við aðila á borð við Bjarg og fleiri félög. Félagslegt húsnæði hefur verið skilgreint sem hluti af grunninnviðum borgarinnar, með áherslu á fjölgun íbúða, dreifingu um borgina, félagslega blöndun og styttri biðlista. Markmiðið hefur verið skýrt: Reykjavík eigi að vera borg þar sem fólk með venjulegar tekjur getur búið.
Börn og barnafjölskyldur hafa verið sett í forgang. Í leikskólamálum hefur verið unnið að því að styrkja bæði þjónustu og starfsaðstæður, meðal annars með Reykjavíkurleiðinni, auknum fjárframlögum, hærri launum, betri mönnun og auknum stuðningi við stjórnendur.
Fáliðun hefur minnkað og ófyrirséðum lokunum fækkað, á sama tíma og faglegur stuðningur hefur verið styrktur með ráðgjöf og mannauðsúrræðum. Samhliða hefur verið unnið að aukinni þjónustu við börn með fjölþættan vanda, styrkingu íslenskukennslu og aukinni sálfræði- og talmeinaþjónustu.
Á breiðari vettvangi hefur verið ráðist í aðgerðir til að létta á kostnaði fjölskyldna, þar á meðal með 36 gjaldfrjálsum leikskólatímum á viku, styrkingu frístundastarfs, gjaldfrjálsum strætó fyrir grunnskólabörn og aukinni aðkomu að íþrótta- og menningarstarfi. Sérstök úrræði hafa verið sett á laggirnar til að tryggja þátttöku barna tekjulágra foreldra í frístundum.
Haldið hefur verið áfram með stór innviðaverkefni, þar á meðal Borgarlínu, uppbyggingu hjóla- og göngustíga og þéttingu byggðar sem fylgir nú skýrum viðmiðum borgarhönnunarstefnunnar sem samþykkt var í vetur. Samhliða hefur verið unnið að umbreytingu lykilsvæða og þróun nýrra hverfa.
Stefna borgarinnar hefur verið skýr um að draga til lengri tíma úr bílaumferð með fjölbreyttari ferðamátum og betri nýtingu innviða. Þétting byggðar hefur verið áfram meginstefna, með áherslu á hagkvæmni, styttri ferðatíma, minni innviðakostnað og betri stuðning við almenningssamgöngur.
Loftslagsmál hafa áfram verið í forgangi, með áherslu á orkuskipti, vistvænar samgöngur, græn innkaup og kolefnisminni borgarrekstur. Samhliða hefur verið unnið að vernd grænna svæða, bættu aðgengi að útivist og styrkingu göngu- og hjólatenginga.
Meirihlutinn hefur lagt áherslu á að Reykjavík sé ekki aðeins skilvirk borg heldur réttlátt samfélag. Aukinn stuðningur hefur verið veittur til tekjulægri hópa, þjónusta við fatlað fólk og eldri borgara styrkt og félagsþjónusta efld.
Húsnæðisöryggi hefur verið skilgreint sem lykilþáttur velferðar og lögð áhersla á að börn alist ekki upp við óöryggi, með skýru sjónarhorni um samfélagslega ábyrgð sveitarfélagsins.
Fimm flokka samstarfið hefur staðið af sér miklar efasemdir um stöðugleika og sýnt meiri festu en margir höfðu spáð. Meirihlutinn hefur samþykkt metnaðarfullar fjárhagsáætlanir, haldið áfram stórum framkvæmdum og komið sameiginlegum áherslum sínum í framkvæmd.
Samhliða hefur orðið skýr áherslubreyting í borgarpólitíkinni, með aukinni áherslu á félagsleg sjónarmið, húsnæðisöryggi, barnafjölskyldur, almenningssamgöngur, jöfnuð og samfélagslega ábyrgð.
15 mánuðir samstarfsflokkanna í Reykjavík hafa einkennst af ábyrgð, skýrri verkefnastjórn og stöðugri framvindu í stórum málaflokkum.
Meirihlutinn hefur verið samstíga við að setja húsnæðismál og börn í forgang, verja grunnþjónustuna, halda áfram innviðauppbyggingu, styrkja félagslega nálgun í borgarmálum og aukið gagnsæi í rekstri.
Í heild hefur verið unnið að því að móta borg þar sem við öll getum byggt okkur líf, alið upp börn og fundið öryggi, þrátt fyrir blikur á lofti. Þetta var stutt og krefjandi en þegar upp er staðið erum við stoltar af verkum okkar. Við vitum að sú vinna sem lögð var í undanfarna 15 mánuði á eftir að skila sér í betri borg.
Höfundur er borgarstjóri.
Hjörtur Smárason skrifar
Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Gemma Fornell Parra skrifar
Hildur Sverrisdóttir skrifar
Ragnar Sigurður Kristjánsson skrifar
Andri Steinn Hilmarsson skrifar
Ásdís Helga Jóhannsdóttir skrifar
Ragnar Þór Reynisson skrifar
Ágúst Bjarni Garðarsson skrifar
Ingólfur Gíslason skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir,Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Joanna Marcinkowska skrifar
Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir skrifar
Samúel Karl Ólason skrifar
Svava Halldóra Friðgeirsdóttir skrifar
Sigrún Magnúsdóttir skrifar
Trausti Örn Þórðarson skrifar
Svenný Kristins skrifar
Hanna Dóra Markúsdóttir skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Bjarni Thor Kristinsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir skrifar
Jón Bjarni Steinsson skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Sólveig Skaftadóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar