Skoðun

Ýtum undir sterkari tengsl í Hafnar­firði

Svenný Kristins skrifar

Kaupmaðurinn á horninu

Ég vil geta skroppið í búð að kaupa það sem vantar í uppskriftina án þess að þurfa að ræsa bílinn. Ný hverfi eru oft byggð með engri verslun í göngufæri og stundum er jafnvel langt að keyra. Kaupmaðurinn á horninu er meira en bara verslun, í kringum kaupmanninn getur myndast sterkara samfélag þar sem fólk þekkir nágranna sína með nafni. Frjáls markaður einn og sér er ekki svo frjáls þegar stóru matvörukeðjurnar eru með sérsamninga við heildsala eða reka sínar eigin heildsölur. Vinstrið í Hafnarfirði vill leita leiða til að tryggja að minni atvinnurekstur gangi upp, til dæmis með afsláttum af fasteignag jöldum á minni fyrirtæki eða nýsköpunarstyrkjum.

Jólaþorpið allt árið

Við viljum koma af stað markaðsmenningu í Hafnarfirði þar sem hægt er að kaupa vörur beint frá býli, handverk og notaðan fatnað. Við viljum aðstöðu þar sem sjómenn geta selt Hafnfirðingum fisk milliliðalaust og listamenn geta komið afrakstri vinnu sinnar á framfæri. Við elskum að heimsækja slíka markaði erlendis; af hverju getum við ekki verið með samskonar markaði hér? Það væri hægt að byrja á Thorsplani í sumar og finna markaðnum svo stað innanhúss. Við leggjum til mánaðarlegan markað sem vonandi er hægt að opna alla sunnudaga. Nokkurs konar jólaþorp allt árið.

Samfélagshús

Samfélagshús (e. third spaces) væru kjörin til að brúa bilið milli ólíkra hópa, minnka einmanaleika og sporna við sundrung. Þau væru samkomustaður utan vinnu/skóla og heimilis: þriðja rýmið. Áður fyrr var kirkjusókn ríkur hluti af lífi flestra en í kringum trúarbrögð myndast sterk samfélög. Í dag eru færri trúræknir og fjölbreyttari trú iðkuð, svo mörgum reynist erfitt að mynda slík tengsl og lítið er um tækifæri fyrir ólíka hópa til að kynnast. Mig dreymir um að í öllum hverfum sé starfrækt samfélagshús þar sem fólk getur komið saman óháð aldri, trú, kyni, fötlun, stjórnmálaskoðunum, uppruna eða stétt. Þar geta íbúar skipulagt viðburði, spilakvöld, litla tónleika eða hvað sem þeim dettur í hug. Aðgangur væri gjaldfrjáls og engin krafa um að kaupa veitingar, en veitingasala væri þó tilvalin til að auka aðdráttarafl.

Vinstrið er með sterka sýn á hvernig samfélag við viljum í Hafnarfirði. Við erum með hugsjón og viljum leggja okkar af mörkum til að byggja sterkara samfélag.

Höfundur er aðstoðarmaður iðjuþjálfa í öðru sæta á listi vinstrisins í Hafnarfirði.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Belonging

Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið