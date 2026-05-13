Rekstur sveitarfélagsins Rangárþings eystra á síðasta kjörtímabili hefur gengið vel og er það eitt af okkar aðaláherslumálum á komandi kjörtímabili að halda því áfram. Ábyrgur rekstur á að skila sér til fólks og fyrirtækja. Skattfé íbúa skal nýta vel í þeirra þágu í formi góðrar þjónusta, hóflegra álaga og lækkun gjalda. Þannig viljum við styðja við atvinnulífið og skapa svigrúm til að bæta innviði og lífsgæði í sveitarfélaginu.
Á síðustu árum hefur samfélagsgerð og atvinna í okkar sveitarfélagi tekið miklum breytingum samhliða mikilli uppbyggingu í ferðaþjónustu. Í Rangárþingi eystra er dreifð búseta en um helmingur íbúa býr nú utan þéttbýlis. Landbúnaður er ein af okkar undurstöðu atvinnugreinum en náttúruperlur á svæðinu eru margar og fólk vill sækja þær heim. Það hefur reynst áskorun að koma til móts við fólksfjölgun á svæðinu með nægri innviðauppbyggingu til að tryggja bæði gestum, og ekki síður íbúum góða, þjónustu. Þar liggja einmitt mikil tækifæri fyrir Rangárþing eystra.
Við getum byggt upp ferðaþjónustu sem styður við það sem fyrir er. Það þýðir að skipulag og uppbygging þurfa að taka mið af atvinnulífi svæðisins og lífsgæðum íbúa. Uppbygging á að styrkja samfélagið í heild. Ferðaþjónustan hefur þannig bein áhrif á lífsgæði íbúa ef rétt er haldið á málum, þar skapast meiri tekjur og þrýstingur á uppbyggingu innviða sem nýtist öllum. Öflugri samfélagsinnviðir svo sem betri vegir og bætt fjarskipti verða líklegri veruleiki þar sem atvinnulíf er kraftmikið. Við sjáum að víða þar sem samfélög vaxa og verða eftirsóknarverð skapast grundvöllur fyrir betri þjónustu og fjölbreyttari atvinnumöguleika fyrir íbúa. Það getur skipt sköpum fyrir ungt fólk og fjölskyldur sem vilja búa og starfa hvort sem er í dreifbýli eða þéttbýli. Atvinnulíf styrkir einnig rekstrargrundvöll verslana og þjónustufyrirtækja samhliða því að efla íþrótta- og menningarstarf.
Sterkt samfélag byggir á fjölbreyttu atvinnulífi þar sem landbúnaður, ferðaþjónusta og önnur starfsemi fá að dafna saman. Við eigum að taka jákvætt í ný tækifæri án þess að missa sjónar á þeim verðmætum og hefðum sem hafa byggt samfélagið upp til þessa. Sveitarfélagið þarf að þróast með nýjum aðstæðum. Við megum ekki festast í þeirri hugsun að allt eigi að vera eins og það var, en á sama tíma eigum við ekki að fórna því sem gerir samfélagið okkar einstakt. Verkefnið er að finna jafnvægið, að taka jákvætt í framfarir og atvinnuuppbyggingu meðal annars í gegnum skipulag á sama tíma og við stöndum vörð um rætur okkar, landbúnaðinn, samfélagsandann og lífsgæði íbúa.
Ég er í 2.sæti D-listans í Rangárþingi eystra og óska eftir þínum stuðningi í komandi sveitarstjórnarkosningum þann 16.maí næstkomandi. Framtíðin þarf að byggjast á frelsi og ábyrgð þar sem að fólki er treyst til að skapa verðmæti. Í Rangárþingi eystra á ég rætur og þekki samfélagið vel. Ég brenn fyrir flestu er kemur að nær samfélaginu og nýt þess að ræða málin, en málefni dreibýlisins eru mér sérstaklega hugleikin. Með staðfestu, raunsæi og reynslu úr hinum ýmsu félagstörfum vil ég halda áfram að skapa samfélag í sókn.
Höfundur skipar 2. sætið hjá D-listanum og öðrum lýðræðissinnum í Rangárþingi eystra.
