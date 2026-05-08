Skýr sýn, ábyrg fjármál og forgangsröðun
Hagkvæmur rekstur sveitarfélaga hefur áhrif á lífsgæði okkar. Þar á þjónustan að vera traust, skilvirk og byggð á raunverulegum þörfum fólks. Til að svo megi verða þarf skýra sýn, aga í rekstri, íbúalýðræði og hugrekkis til að forgangsraða.
Viðreisn leggur áherslu á að ákvarðanir byggi á gögnum, gagnsæi og faglegri nálgun. Aldrei á sérhagsmunum. Við viljum stjórnsýslu sem er hagkvæm og skilvirk, sveigjanleg og í stöðugri þróun í takt við þarfir íbúa. Með skýrum verkferlum og nýtingu nýrra lausna má auka hagkvæmni og bæta þjónustu án þess að auka álögur á íbúa.
Markmiðið er að nýta fjármuni þannig að þeir skili sem mestu lífsgæðum til íbúa hvers sveitarfélags.
Lífsgæði á öllum æviskeiðum
Ætlunarverkið er að þjóna fólki á því æviskeiði sem það er á. Við viljum að allir hafi viðeigandi þjónustu og tækifæri frá fyrstu árum til efri ára.
Menntakerfin virki með góðum aðbúnaði, gæða í kennslunni og leitað sé hagkvæmni m.a. með virkara samstarfi milli skóla, fjölskyldna og atvinnulífs þar sem það á við.
Samfélag þar sem allir fá að njóta sín
Viðreisn vill samfélag þar sem allt litróf mannlífsins fær að njóta sín. Það er pláss fyrir okkur öll.
Við leggjum áherslu á að skapa menningu þar sem við mætum hvert öðru með velvild og virðingu. Þar sem fólk upplifir að það skipti máli og hafi tækifæri til að taka þátt. Öll eigum við að hafa tækifæri til að njóta lífsins sem allra best.
Með því að opna samfélagið og skapa fleiri snertifleti milli fólks minnkum við einmannaleika. Við byggjum upp umhverfi þar sem fólk er óhrætt við að stíga fram, taka þátt og vera það sjálft.
Íþróttir, tómstundir og þátttaka
Aðgengi að íþróttum og tómstundum er lykilatriði í lífsgæðum eldri sem yngri. Við viljum tryggja að eldri borgarar og ungmenni hafi raunhæfan kost á að taka þátt, óháð efnahag eða aðstæðum.
Það krefst markvissrar uppbyggingar innviða, stuðnings við íþróttafélög og áframhaldandi styrkingar á frístundakerfinu. Samhliða því þarf að hlúa að félagsstarfi og skapa vettvang þar sem allir geta fundið sig, tekið þátt og þroskast.
Viðreisn vill þróa opið samfélag þar sem skapaðar eru aðstæður þar sem við getum notið fjölbreyttrar menningar.
Skipulag sem styður daglegt líf
Gott skipulag hefur bein áhrif á lífsgæði fólks. Við viljum fjölbreytta íbúðakosti sem mæta ólíkum þörfum, þar sem hverfin eru lifandi og samgöngur virka.
Græn svæði, snyrtilegt umhverfi og það ríki langtíma hugsun í uppbyggingu innviða og forgangsröðun verkefna. Með faglegri greiningu og skýrri framtíðarsýn má tryggja að samfélagið þróist á sjálfbæran og íbúavænan hátt.
Sterkt atvinnulíf og ný tækifæri
Blómlegt samfélag byggir á öflugu atvinnulífi. Viðreisn vill styðja við fyrirtæki í heimabyggð, efla samvinnu og skapa jarðveg fyrir þróttmikla nýsköpun.
Með því að nýta mannauðinn, efla vilja og sjálfstraust innan sveitarfélags verða til ný tækifæri fyrir nýsköpun og öflugra atvinnulíf.
Lýðræði sem virkar í reynd
Lýðræði á að vera lifandi afl. Við viljum efla samráð við íbúa og tryggja að ákvarðanir séu teknar með viðeigandi hagsmunaaðilum.
Þegar stjórnsýslan er gagnsæ og opin eykst traust. Þegar íbúar fá raunverulegt tækifæri til þátttöku verður verkefnum forgangsraðað í samræmi við þarfir fólksins. Til að tryggja að vel sé farið með fjármuni beinist þjónustan alltaf að því að auka lífsgæði almennings, ekki sérhagsmuna.
Af hverju á að gefa Viðreisn tækifæri 16. maí?
Kosningarnar 16. maí eru tækifæri til að velja skýra stefnu, ábyrg fjármál, forgangsröðun verkefna og samfélag þar sem stuðlað er markvisst að því að allir fá að njóta sín.
Gefum Viðreisn tækifæri 16. maí, ef þú vilt styrkja íbúðalýðræði, fagmennsku og auka lífsgæði í sveitarfélaginu þínu. Eflum þjónustu í takt við óskir íbúa og sköpum enn betri tækifæri fyrir alla til að njóta lífsins enn betur.
Höfundur er með MS í stjórnun og stefnumótun - stjórnarmaður í öldungaráði Viðreisnar.
Ester Halldórsdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Karólína Jónsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir,María Araceli,Berglind Ósk Guttormsdóttir skrifar
Einar Mikael Sverrisson skrifar
Hilmar Gunnarsson skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Arnar Helgi Lárusson skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Elís Ármannsson skrifar
Irina S. Ogurtsova skrifar
Victor Guðmundsson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Sigrún Bjarnadóttir skrifar
Unnar Jónsson skrifar
Morgan Bresko skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Guðfinna Guðmundsdóttir skrifar
Harpa Júlíusdóttir skrifar
Inga Sæland skrifar
Laufey Gunnþórsdóttir skrifar
Guðmundur Hrafn Arngrímsson,Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Harpa Þorsteinsdóttir skrifar
Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar
Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Heiðdís Geirsdóttir skrifar
Gunnsteinn R. Ómarsson,Berglind Friðrikisdóttir,Pálmi Þór Ásbergsson,Bryndís Sigurðardóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar