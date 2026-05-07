Alma Möller heilbrigðisráðherra var gestur á fundi Samfylkingar og félaga um málefni eldra fólks í Ölfusi sem fór fram í gær, miðvikudag. Hún hélt erindi um áherslur sínar og ríkisstjórnarinnar í málaflokknum og sagði meðal annars frá þjóðarátaki um uppbyggingu hjúkrunarheimila sem hefur verið á fleygiferð.
Eftir erindi hennar var opnað fyrir umræður og þar var hún spurð út í stöðuna á hjúkrunarheimili í Þorlákshöfn en stjórnvöld í Sveitarfélaginu Ölfusi hafa fullyrt að hjúkrunarheimili rísi í Þorlákshöfn. Svarið hennar var mjög skýrt. Þorlákshöfn er ekki á framkvæmdaáætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila og það hefur ekkert erindi borist frá Sveitarfélaginu Ölfusi eða ósk um viðræður þess efnis. Hún sagði jafnframt að það væri forsenda fyrir því að verkefni kæmist á framkvæmdaáætlun til ársins 2030 að sýnt væri fram á þörfina á hjúkrunarheimili og það væru oftar en ekki sveitarfélög sem gerðu það með erindi til ráðuneytanna, það er ríkið sem greiðir fyrir þjónustuna með samningum við Sjúkratryggingar Íslands.
Í fréttatilkynningu frá 23. september 2025 þegar fullyrt var að hjúkrunarheimili rísi í Þorlákshöfn var jafnframt sagt að hjúkrunarheimilið væri ,,órjúfanlegur hluti af stærra þróunarverkefni sem nær einnig til uppbyggingar íbúðarhúsnæðis við Óseyrarbraut”. Þessi fullyrðing var svo hrakin á íbúafundi sem haldinn var um fasteignaverkefnið í október síðastliðnum, þegar aðilarnir á bakvið það voru spurðir beint út í það hvort rétt væri að hjúkrunarheimilið væri órjúfanlegur hluti af fasteignaverkefninu. Fyrirtækið gat ekki staðfest það.
Fasteignaverkerkefnið er virkilega umdeilt. Það á að byggja 155 íbúðir ofan í hafnarsvæðinu sem takmarkar verulega þróun þess og býður hættunni heim varðandi átök íbúa og atvinnusvæðis þegar kemur í ljós sem víst er, að það verði ekki hægt að búa svo nálægt umsvifamikilli inn- og útflutningshöfn með mikilli gámaumferð, svolítið eins og að byggja íbúðahverfi ofan í Sundahöfn. Íbúar í gamla hverfinu svo kallaða eru líka margir mjög ósáttir við þessa fyrirætlan.
Í Ölfusi eru 266 íbúðir á byggingarstigi samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og 174 íbúðir til sölu í Ölfusi dag og ljóst að ekki er þörf á að fara í þéttingarstefnu eins og þessa. Í Ölfusi er nóg af landsvæði.
Samfylkingin og félagar leggja áherslu á samstarf sem hefur skort verulega á síðustu ár hjá meirihluta Sjálfstæðisflokks. Það er einlægur vilji okkar að hjúkrunarheimili rísi í Þorlákshöfn og við ætlum að beita okkur fyrir því í góðu samstarfi við ríkið. Þá ætlum við líka að koma í veg fyrir að þrengt verði að höfninni með þessu skipulagsslysi sem er í uppsiglingu hjá Sjálfstæðisflokknum.
Hér er mynd af fasteignaverkefninu
Gunnsteinn R. Ómarsson, oddviti Samfylkingar og félaga
Berglind Friðrikisdóttir, 2. sæti
Pálmi Þór Ásbergsson, 3. sæti
Bryndís Sigurðardóttir, 4. sæti
Gunnsteinn R. Ómarsson,Berglind Friðrikisdóttir,Pálmi Þór Ásbergsson,Bryndís Sigurðardóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Stella Stefánsdóttir skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson,Þorbera Fjölnisdóttir skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Guðrún Sif Friðriksdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Thelma Árnadóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Tinna Steindórsdóttir skrifar
Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar
Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rannveig Oddsdóttir,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar
Sigrún Steinarsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Björn Sighvatsson skrifar
Sunnefa Elfarsdóttir skrifar
Þorsteinn Mar Gunnlaugsson skrifar
Hrönn Svansdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir,Bjarni Gíslason,Ingibjörg Elín Halldórsdóttir,Sigríður Schram,Ragnar Schram,Birna Þórarinsdóttir,Stella Samúelsdóttir skrifar
Steinunn Ósk Óskarsdóttir skrifar
Ásdís Jóhannesdóttir,Lena Karen Sveinsdóttir,Valdimar Víðisson skrifar
Ari Edwald skrifar
Haraldur Freyr Gíslason skrifar
Monika K. Waleszczyńska skrifar
Leifur Andri Leifsson skrifar