Við stýrum hraða í landi Blikastaða

Á Blikastaðalandi hefur lengi staðið til að byggja, jafnvel í marga áratugi og oftar en ekki staðið styr um.
Nú hefur ákvörðunin verið fest í framkvæmd: 1. áfangi uppbyggingar hefur verið samþykktur, samhljóða af fráfarandi bæjarstjórn. Þar með er ljóst að breytingar eru fram undan á þessu svæði sem lengi hefur markað ákveðin skil milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur.
Blikastaðaland hefur gegnt mikilvægu hlutverki í sjálfsmynd Mosfellsbæjar. Það hefur haldið bænum í ákveðinni fjarlægð frá þéttbýlinu og skarkalanum í höfuðborginni. Sú sýn að Mosfellsbær sé „sveit í borg“ lifir þó enn, þótt sífellt reynist erfiðara að viðhalda henni eftir því sem bærinn stækkar.
Liggur eitthvað á?
Skipulagið sem nú hefur verið samþykkt gerir ráð fyrir töluverðum þéttleika. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir um 1.260 íbúðum. Margir, þar er ég meðtalinn, telja byggðina þétta. Hins vegar liggur fyrir að ef byggja á þétt einhvers staðar, þá er eðlilegast að það sé í jaðri bæjarins, í átt að Reykjavík. Það breytir þó ekki því að Mosfellingar þurfa sjálfir að halda um stýrið þegar kemur að því hvernig byggt er í bænum – ekki utanaðkomandi aðilar.
Þótt ekki verði snúið við þeirri ákvörðun að hefja uppbyggingu, er eitt lykilatriði í höndum næstu bæjarstjórnar: hraði framkvæmda. Liggur eitthvað á? Mosfellsbær hefur skuldbundið sig til að heimila um 200 íbúðir á ári, sem þýðir að verkefnið í heild gæti spannað mörg mörg ár, jafnvel áratugi. Það gefur svigrúm til að vanda til verka – ef rétt er haldið á spilum.
Uppbygging hlaupi ekki fram úr innviðum
Óvissa um stór samgönguverkefni vegur þungt. Spurningar um tímasetningu og útfærslu Borgarlínu eru enn á reiki og Sundabraut hefur ítrekað frestast. Þó er ljóst að öflugar almenningssamgöngur eru nauðsynlegar til framtíðar. Þar til skýrari mynd fæst er eðlilegt að fara varlega í sakirnar og tryggja að uppbygging hlaupi ekki fram úr innviðum. Uppbygging í landi Blikastaða verður því að haldast í hendur við raunverulegar samgöngubætur. Það þarf að tryggja greiðar og öruggar tengingar inn og út úr hverfinu. Nýtt hverfi má ekki verða til þess að auka álag á þegar þunga umferð án þess að mótvægisaðgerðir fylgi með.
Það er ekki nóg að reisa nýtt íbúðahverfi. Samhliða þarf að byggja upp samfélagið: skóla, leikskóla og ekki síður íþróttaaðstöðu. Mikilvægt er að íþróttahús rísi á svæðinu í takt við fjölgun íbúa, og að það verði gert í góðu samráði við ungmennafélagið Aftureldingu. Sterkt og sameinað íþróttastarf er hornsteinn í samfélagi Mosfellsbæjar, og mikilvægt að halda í það í lengstu lög að hér verði eitt sterkt félag.
Jafnframt þarf að huga að fjölbreytni í húsnæði. Sérstaklega er brýnt að tryggja að fyrstu kaupendur eigi raunhæfan möguleika á að festa rætur í hverfinu. Að stuðla að því að almenningur geti eignast eigið heimili er grundvallaratriði í að tryggja raunverulegt fjárhagslegt frelsi. Þá kemur skýrt fram í nýlegum könnunum að Mosfellingar vilja áfram hafa bílastæði við heimili sín og forðast of þétta byggð. Slík sjónarmið þurfa að fá vægi í áframhaldandi þróun.
Verkefni nýrrar bæjarstjórnar
Mikilvægt er að horfa ekki eingöngu til Blikastaðalands á næstu misserum. Önnur svæði í Mosfellsbæ t.d. Akraland, Teigsland, Sólvellir, Lágafellsland o.fl. – eiga að halda sínum sérkennum og sveitabrag eins lengi og kostur er. Það er hluti af því sem gerir Mosfellsbæ aðlaðandi.
Ný bæjarstjórn mun taka við verkefni sem þegar er komið af stað. Verkefnið snýst ekki lengur um hvort eigi að byggja, heldur hvernig og á hvaða hraða. Þar liggur ábyrgðin – að tryggja að uppbyggingin þjóni íbúum og styrki samfélagið. Húsnæðisstefna þarf að byggjast á því hvernig fólk vill búa, ekki á hugmyndafræði stjórnmálamanna um æskilegt búsetuform.
Fram undan eru mikilvægar ákvarðanir. Ég er tilbúinn að leggja mitt af mörkum til að þær verði teknar af skynsemi og með hagsmuni Mosfellinga að leiðarljósi. Til þess býð ég mig fram í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí.
Höfundur er oddviti framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Ester Halldórsdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Karólína Jónsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir,María Araceli,Berglind Ósk Guttormsdóttir skrifar
Einar Mikael Sverrisson skrifar
Hilmar Gunnarsson skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Arnar Helgi Lárusson skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Elís Ármannsson skrifar
Irina S. Ogurtsova skrifar
Victor Guðmundsson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Sigrún Bjarnadóttir skrifar
Unnar Jónsson skrifar
Morgan Bresko skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Guðfinna Guðmundsdóttir skrifar
Harpa Júlíusdóttir skrifar
Inga Sæland skrifar
Laufey Gunnþórsdóttir skrifar
Guðmundur Hrafn Arngrímsson,Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Harpa Þorsteinsdóttir skrifar
Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar
Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Heiðdís Geirsdóttir skrifar
Gunnsteinn R. Ómarsson,Berglind Friðrikisdóttir,Pálmi Þór Ásbergsson,Bryndís Sigurðardóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar