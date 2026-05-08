Mjóeyrarhöfn er eitt mikilvægasta tækifæri Fjarðabyggðar til framtíðar. Höfnin er ekki aðeins innviður fyrir skip og flutninga, heldur lykill að aukinni verðmætasköpun, fjölbreyttara atvinnulífi og sterkari stöðu sveitarfélagsins í inn- og útflutningi. Ef við ætlum að verja störf, skapa ný tækifæri og byggja upp öflugt samfélag þurfum við að horfa af alvöru til þeirra möguleika sem liggja í auknum umsvifum hafnarinnar.
Sterk höfn getur laðað að sér hafnsækna starfsemi, bæði tengda iðnaði, sjávarútvegi, flutningum, þjónustu og nýjum atvinnugreinum. Slík starfsemi skapar ekki aðeins bein störf á hafnarsvæðinu heldur einnig afleidd störf í þjónustu, viðhaldi, flutningum, verslun og rekstri. Þannig getur aukin nýting Mjóeyrarhafnar haft jákvæð áhrif langt út fyrir sjálft hafnarsvæðið.
Fjarðabyggð hefur alla burði til að verða enn sterkari þjónustu- og flutningsmiðja á Austurlandi. Til þess þarf sveitarfélagið að hafa skýra sýn, einfalda ferla og vinna markvisst með fyrirtækjum sem vilja fjárfesta og byggja upp. Við eigum að taka vel á móti góðum hugmyndum, greiða fyrir uppbyggingu þar sem það er skynsamlegt og tryggja að innviðir haldi í við aukin umsvif.
Aukin inn- og útflutningsstarfsemi um Mjóeyrarhöfn getur einnig styrkt samkeppnishæfni atvinnulífsins á svæðinu. Þegar fyrirtæki hafa greiðan aðgang að öflugri höfn styttast leiðir, kostnaður getur lækkað og tækifæri til vaxtar aukast. Það skiptir máli fyrir núverandi fyrirtæki og getur einnig ráðið úrslitum um hvort ný starfsemi velji sér stað hér í Fjarðabyggð.
Við þurfum að hugsa stórt, en fara skynsamlega með almannafé. Uppbygging Mjóeyrarhafnar á að byggja á ábyrgri áætlanagerð, raunhæfum markmiðum og skýrri forgangsröðun. Með því getum við nýtt þessa mikilvægu auðlind betur, styrkt atvinnulífið og tryggt að Fjarðabyggð verði áfram öflugt sveitarfélag þar sem fólk sér framtíð fyrir sér.
Höfundur skipar 6.sæti á lista Miðflokksins í Fjarðabyggð.
