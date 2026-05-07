Skoðun

Öll börn eiga rétt á öryggi

Arna Magnea Danks skrifar

Við erum öll sammála um að leik- og grunnskólar eigi að vera öruggt umhverfi fyrir öll börn, þar sem öll börn eru boðin velkomin á sínum eigin forsendum. Og við vitum að í skólanum læra börnin okkar svo miklu meira en stærðfræði og málfræði; í skólanum læra þau líka að vera hluti af samfélagi. Þau læra samvinnu og að tileinka sér samkennd. Þau fá fræðslu um jafnréttindi, mannréttindi og lýðræði og öðlast virðingu og skilning á því að við erum öll ólík - að hvert og eitt okkar er einstakt og hvert og eitt okkar er mikilvægt.

Fordómar skapa óöryggi

Reykjavíkurborg gerði í september síðastliðnum þriggja ára samning við Samtökin 78 um hinseginfræðslu. Fræðslan er í höndum fagfólks sem hefur sérhæft sig í að uppræta ótta og fáfræði með upplýsingum og samtali, fagfólks sem hefur sumt hvert kynnst því á eigin skinni að fordómar geta verið lífshættulegir þeim sem fyrir þeim verða. Fólks sem velur þá leið að fræða og miðla í stað þess að svara í sömu mynt. Samtökin munu annars vegar sjá um fræðslu fyrir nemendur 3., 6. og 9. bekkja grunnskóla borgarinnar en einnig fyrir starfsfólk skóla- og frístundastarfs. Samningurinn er til þriggja ára og hljóðar upp á 15 milljónir árlega.

Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í að undirbúa börnin okkar fyrir þátttöku í samfélaginu og samningurinn gerir leik- og grunnskólum kleift að undirbúa börnin okkar fyrir ábyrga þátttöku í fjölbreyttu samfélagi; þar sem hvert og eitt okkar skiptir máli og við eigum öll rétt á að vera við sjálf.

Öll börn eru okkar eigin börn

Félagshyggja byggir á þeirri grundvallarhugmynd að samfélagið beri sameiginlega ábyrgð á velferð allra, sérstaklega þeirra hópa sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að tryggja eigin velferð. Það á ekki bara við um börnin okkar, heldur öll þau sem tilheyra minnihlutahópum, upplifa sig á jaðrinum eða eiga fjölskyldumeðlimi sem tilheyra minnihlutahópi, svo dæmi séu tekin.

Ég fagna því að Reykjavíkurborg fjárfesti í félagslegri velferð barna og forvörnum gegn fordómum og ég fagna því að borgin stígi skref í að skapa öruggt umhverfi fyrir börnin okkar, öruggara umhverfi fyrir okkur öll. Við í Vinstrinu erum skýr: Skólinn á að vera fyrir öll börn.

Vinstrið velur samkennd, samvinnu og kærleik. Vinstrið velur upplýsingar í stað ótta.

Höfundur skipar 5. sæti Vinstrisins og er leikkona, áhættu leikstýra, kennari og fyrirlesari.

